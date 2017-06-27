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13:31 (мск), источник: NewsKo

Игорь Сечин высоко оценил перспективы добычи нефти в Пермском бассейне

Продажи лицензий на бурение за год выросли втрое.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин оценил перспективы добычи нефти при длительной низкой стоимости её продаж.

По его мнению, половина мирового производства нефти при длительных ценах $40 за баррель будет убыточна. Только производители России, Саудовской Аравии, ряд эффективных проектов в США, Иране и проекты в некоторых других странах, которые имеют относительно низкие издержки, способны сохранить устойчивость при низких ценах на нефть. Остальные производители будут вынуждены будут уйти с рынка.

«Добыча будет нерентабельна на глубоководных песках Бразилии, на нефтяных песках Канады. Возникнут сложности у производителей сланцевой нефти, за исключением высокоэффективных участков Пермского бассейна», — приводится слова Игоря Сечин в сегодняшнем выпуске «Известий».

Ранее издание РБК сообщало, продажи лицензий на бурение в Пермском бассейне в 2016 году выросли более чем втрое к 2016 году, до $28 млрд. Chevron, которому принадлежат лицензии на бурение участков совокупной площадью порядка 2 млн акров, ожидает, что добыча компании на месторождении вырастет на 20% к 2020 году.

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