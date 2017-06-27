Игорь Сечин высоко оценил перспективы добычи нефти в Пермском бассейне

Глава «Роснефти» Игорь Сечин оценил перспективы добычи нефти при длительной низкой стоимости её продаж.

По его мнению, половина мирового производства нефти при длительных ценах $40 за баррель будет убыточна. Только производители России, Саудовской Аравии, ряд эффективных проектов в США, Иране и проекты в некоторых других странах, которые имеют относительно низкие издержки, способны сохранить устойчивость при низких ценах на нефть. Остальные производители будут вынуждены будут уйти с рынка.

«Добыча будет нерентабельна на глубоководных песках Бразилии, на нефтяных песках Канады. Возникнут сложности у производителей сланцевой нефти, за исключением высокоэффективных участков Пермского бассейна», — приводится слова Игоря Сечин в сегодняшнем выпуске «Известий».

Ранее издание РБК сообщало, продажи лицензий на бурение в Пермском бассейне в 2016 году выросли более чем втрое к 2016 году, до $28 млрд. Chevron, которому принадлежат лицензии на бурение участков совокупной площадью порядка 2 млн акров, ожидает, что добыча компании на месторождении вырастет на 20% к 2020 году.