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13:19 (мск), источник: Om1.ru

Белорусы хотят омские грибы и ягоды

Пять омских компаний подводят итоги своего участия в выставке «EXPO-RUSSIA BELARUS 2017» в Минске.

Источник: Om1.ru

Омская область была представлена коллективным стендом и в течение трех дней вела переговоры о поставках. Бурный интерес вызвал лоскутный воск, перерабатывающие предприятия обратили большое внимание и заинтересовались поставками дикорастущих ягод и грибов.

Центр поддержки экспорта Омской области обещал провести мониторинг достигнутых результатов, оказать омским компаниям содействие в проверке контрагентов и подготовке экспортных контрактов.

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