Белорусы хотят омские грибы и ягоды
Пять омских компаний подводят итоги своего участия в выставке «EXPO-RUSSIA BELARUS 2017» в Минске.
Пять омских компаний подводят итоги своего участия в выставке «EXPO-RUSSIA BELARUS 2017» в Минске.
Омская область была представлена коллективным стендом и в течение трех дней вела переговоры о поставках. Бурный интерес вызвал лоскутный воск, перерабатывающие предприятия обратили большое внимание и заинтересовались поставками дикорастущих ягод и грибов.
Центр поддержки экспорта Омской области обещал провести мониторинг достигнутых результатов, оказать омским компаниям содействие в проверке контрагентов и подготовке экспортных контрактов.