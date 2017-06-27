Белорусы хотят омские грибы и ягоды

Омская область была представлена коллективным стендом и в течение трех дней вела переговоры о поставках. Бурный интерес вызвал лоскутный воск, перерабатывающие предприятия обратили большое внимание и заинтересовались поставками дикорастущих ягод и грибов.

Центр поддержки экспорта Омской области обещал провести мониторинг достигнутых результатов, оказать омским компаниям содействие в проверке контрагентов и подготовке экспортных контрактов.