Из аэропорта «Уфа» открываются прямые рейсы в Краснодар и Ростов-на-Дону

В Краснодар самолеты будут летать четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Отправление из Уфы запланировано на 18.55, прибытие в Краснодар в 19.15. Вылет из южного города в 20.15, прибытие в столицу республики в 01.10 по местному времени.

Рейсы из Уфы в Ростов-на-Дону будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из столицы в 08.30, прибытие в Ростов-на-Дону — 09.00. Вылет из Ростова-на-Дону в 10.00, прибытие в Уфу — в 14.30 по местному времени. В полете туристы проведут 2 часа 30 минут.