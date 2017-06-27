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13:18 (мск), источник: ИА Башинформ

Из аэропорта «Уфа» открываются прямые рейсы в Краснодар и Ростов-на-Дону

УФА, 27 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. С 14 июля текущего года из аэропорта «Уфа» начнутся полеты в Краснодар, а 15 июля открывается прямое авиасообщение с Ростовом-на-Дону.

Источник: Башинформ

В Краснодар самолеты будут летать четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Отправление из Уфы запланировано на 18.55, прибытие в Краснодар в 19.15. Вылет из южного города в 20.15, прибытие в столицу республики в 01.10 по местному времени.

Рейсы из Уфы в Ростов-на-Дону будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из столицы в 08.30, прибытие в Ростов-на-Дону — 09.00. Вылет из Ростова-на-Дону в 10.00, прибытие в Уфу — в 14.30 по местному времени. В полете туристы проведут 2 часа 30 минут.

Полеты будут выполняться на самолетах CRJ-200 вместимостью 50 человек. Лётная программа продлится до 28 октября, сообщили в пресс-службе уфимского авиаузла.

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