Из аэропорта «Уфа» открываются прямые рейсы в Краснодар и Ростов-на-Дону
УФА, 27 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. С 14 июля текущего года из аэропорта «Уфа» начнутся полеты в Краснодар, а 15 июля открывается прямое авиасообщение с
УФА, 27 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. С 14 июля текущего года из аэропорта «Уфа» начнутся полеты в Краснодар, а 15 июля открывается прямое авиасообщение с
В Краснодар самолеты будут летать четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Отправление из Уфы запланировано на 18.55, прибытие в Краснодар в 19.15. Вылет из южного города в 20.15, прибытие в столицу республики в 01.10 по местному времени.
Рейсы из Уфы в
Полеты будут выполняться на самолетах CRJ-200 вместимостью 50 человек. Лётная программа продлится до 28 октября, сообщили в