Еврокомиссия оштрафовала Google на почти €2,5 млрд

Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем Евросоюза. Ранее газета Financial Times сообщала, что размер наложенного Еврокомиссией штрафа может превысить €1 млрд.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что результаты поиска товаров через поисковик Google искажались в пользу собственного сервиса компании Google Shopping.

«То, что делал Google, по антимонопольным нормам Евросоюза является незаконным. И, что самое важное, европейские потребители лишались подлинной возможности выбора услуг», — пояснила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.