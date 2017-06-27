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13:39 (мск), источник: Baikal-info.ru

Доходы и расходы Иркутской области планируют увеличить на 6,7 млрд рублей

Увеличение расходов связано в первую очередь с реализацией майских указов президента, в частности по повышению заработной платы отдельных работников бюджетной сферы.

Доходы и расходы Иркутской области планируют увеличить на 6,7 млрд рублей. Как 26 июня 2017 года сообщила министр финансов региона Наталия Бояринова, соответствующие корректировки планируется внести в закон об областном бюджете на 2017 год на сессии Законодательного собрания Иркутской области, которая пройдет 28 июня. Доходы региона планируют установить в размере 126,2 млрд рублей, а расходы — в 134,6 млрд рублей. Дефицит при этом не изменится и сохранится в объеме 8,4 млрд рублей, не изменится и размер госдолга — 26,5 млрд рублей.

«Необходимость внесения изменений в бюджет продиктована уточнением прогнозов налоговых и неналоговых доходов, и в первую очередь налога на прибыль организаций», — отметила Наталия Бояринова. По ее словам, Иркутская область от крупнейших налогоплательщиков получит 6,3 млрд рублей, в том числе налог на прибыль — 5,5 млрд рублей.

Увеличение расходов связано в первую очередь с реализацией майских указов президента, в частности по повышению заработной платы отдельных работников бюджетной сферы. В связи с этим предлагается 2,6 млрд рублей направить на повышение зарплаты. При этом 800 млн рублей направят в бюджеты муниципальных образований. На 2,1 млрд рублей предлагается увеличить субвенцию на общее и дошкольное образование, что позволит в полном объеме выплатить зарплату бюджетникам в декабре.

Из-за увеличения численности получателей мер социальной поддержки в Иркутской области планируется дополнительно направить на эти цели 864 млн рублей. Предусмотрено также увеличение почти на 265 млн рублей расходов на подготовку к зиме и возмещение расходов ресурсоснабжающим организациям. Целевые расходы планируют увеличить на 109,1 млн рублей, из них почти 105 млн рублей являются средствами резервного фонда правительства Российской Федерации, которые получила Иркутская область для ликвидации последствий пожаров в Киренском, Аларском, Заларинском, Тайшетском и Чунском районах.

Дополнительно предлагается выделить 1,4 млрд рублей муниципальным образованиям Иркутской области. «Предлагается распределить 340 млн рублей по дотации на сбалансированность и 200 млн рублей субсидий на эффективность. Общий объем финансовой поддержки составит 1,9 млрд рублей: 400 млн рублей направят в муниципальные районы для формирования районных фондов финансовой поддержки поселений и 1,5 млрд рублей направит в муниципальные районы и городские округа», — пояснила Наталия Бояринова.

Увеличение расходов связано в первую очередь с реализацией майских указов президента, в частности по повышению заработной платы отдельных работников бюджетной сферы. В связи с этим предлагается 2,6 млрд рублей направить на повышение зарплаты.

Вице-спикер ЗС Андрей Лабыгин попросил уточнить, на что будут потрачены 947 млн рублей, которые в законопроекте записаны, как иные расходы. Министр пояснила, что 123,5 млн рублей пойдет на обеспечение деятельность учреждений здравоохранения, 80,7 млн рублей — на выплату зарплат и коммунальных услуг учреждений профессионального образования. Остальные средства пойдут на субсидии частным образовательным организациям; обеспечение лекарственными препаратами больных, страдающих орфанными заболеваниями; содержание водно-спортивного комплекса «Солнечный»; на вакцинопрофилактику; на содержание пожарно-химических станций третьего типа и увеличение средств на авиапатрулирование; повышение зарплаты работников учреждений молодежной политики; приобретение оборудования для единой диспетчерской службы в муниципалитетах.

Андрей Лабыгин попросил предусмотреть 180 млн рублей на аренду и последующий выкуп бывшего здания САПЭУ, куда планируют перевести Иркутский базовый медицинский колледж. Он также рассказал, что министерству здравоохранения Иркутской области необходимы дополнительные средства на питание и медикаменты для пациентов учреждений социального обслуживания. «Несмотря на то, что сейчас нехватка средств на питание и медикаменты составляет почти 284 млн рублей на 2017 год, с учетом времени, которое потребуется на конкурсные процедуры, министерство берется распределить только 79 млн рублей», — отметил депутат. Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова пояснила, что сейчас ежедневно на питание в учреждениях социального обслуживания выделяют 130 рублей на человека, в то время по нормативу необходимо — 240 рублей. Таким образом, на четыре месяца из бюджета дополнительно потребуется 79 млн рублей, на шесть месяцев — 111 млн рублей, на год — 284 млн рублей.

Депутат Игорь Гринберг попросил предусмотреть в бюджете 100 тыс. рублей на строительство теплицы при школе в селе Верхний Булай Черемховского района. Представитель министерства сельского хозяйства Иркутской области отметил, что этот вопрос будет проработан, и теплицу включат в одну из государственных программ. Игорь Гринберг также спросил, сколько фельдшерско-акушерских пунктов будет построено в этом году в Черемховском районе. Министр строительства и дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина ответила, что они планируют построить два ФАПа — в селе Новогоромово и поселке Новостройка, а также начать разработку проектно-сметной документации для строительства ФАПа в селе Зерновое.

Вице-спикер Наталья Дикусарова попросила предусмотреть 10,5 млн рублей на приобретение средств реабилитации инвалидов. Она отметила, что 400 человек стоят в очереди за ними уже не первый год. Кроме того, представитель Ассоциации муниципальных образований сказал, что муниципалитеты высказали просьбу до конца 2017 года провести еще одну корректировку бюджета, поскольку опасаются, что им не хватит денег до конца года.

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