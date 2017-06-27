Доходы и расходы Иркутской области планируют увеличить на 6,7 млрд рублей. Как 26 июня 2017 года сообщила министр финансов региона Наталия Бояринова, соответствующие корректировки планируется внести в закон об областном бюджете на 2017 год на сессии Законодательного собрания Иркутской области, которая пройдет 28 июня. Доходы региона планируют установить в размере 126,2 млрд рублей, а расходы — в 134,6 млрд рублей. Дефицит при этом не изменится и сохранится в объеме 8,4 млрд рублей, не изменится и размер госдолга — 26,5 млрд рублей.

«Необходимость внесения изменений в бюджет продиктована уточнением прогнозов налоговых и неналоговых доходов, и в первую очередь налога на прибыль организаций», — отметила Наталия Бояринова. По ее словам, Иркутская область от крупнейших налогоплательщиков получит 6,3 млрд рублей, в том числе налог на прибыль — 5,5 млрд рублей.

Увеличение расходов связано в первую очередь с реализацией майских указов президента, в частности по повышению заработной платы отдельных работников бюджетной сферы. В связи с этим предлагается 2,6 млрд рублей направить на повышение зарплаты. При этом 800 млн рублей направят в бюджеты муниципальных образований. На 2,1 млрд рублей предлагается увеличить субвенцию на общее и дошкольное образование, что позволит в полном объеме выплатить зарплату бюджетникам в декабре.

Из-за увеличения численности получателей мер социальной поддержки в Иркутской области планируется дополнительно направить на эти цели 864 млн рублей. Предусмотрено также увеличение почти на 265 млн рублей расходов на подготовку к зиме и возмещение расходов ресурсоснабжающим организациям. Целевые расходы планируют увеличить на 109,1 млн рублей, из них почти 105 млн рублей являются средствами резервного фонда правительства Российской Федерации, которые получила Иркутская область для ликвидации последствий пожаров в Киренском, Аларском, Заларинском, Тайшетском и Чунском районах.

Дополнительно предлагается выделить 1,4 млрд рублей муниципальным образованиям Иркутской области. «Предлагается распределить 340 млн рублей по дотации на сбалансированность и 200 млн рублей субсидий на эффективность. Общий объем финансовой поддержки составит 1,9 млрд рублей: 400 млн рублей направят в муниципальные районы для формирования районных фондов финансовой поддержки поселений и 1,5 млрд рублей направит в муниципальные районы и городские округа», — пояснила Наталия Бояринова.