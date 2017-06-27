Доходы и расходы Иркутской области планируют увеличить на 6,7 млрд рублей
Увеличение расходов связано в первую очередь с реализацией майских указов президента, в частности по повышению заработной платы отдельных работников бюджетной сферы.
Увеличение расходов связано в первую очередь с реализацией майских указов президента, в частности по повышению заработной платы отдельных работников бюджетной сферы.
Доходы и расходы Иркутской области планируют увеличить на 6,7 млрд рублей. Как 26 июня 2017 года сообщила министр финансов региона Наталия Бояринова, соответствующие корректировки планируется внести в закон об областном бюджете на 2017 год на сессии Законодательного собрания Иркутской области, которая пройдет 28 июня. Доходы региона планируют установить в размере 126,2 млрд рублей, а расходы — в 134,6 млрд рублей. Дефицит при этом не изменится и сохранится в объеме 8,4 млрд рублей, не изменится и размер госдолга — 26,5 млрд рублей.
«Необходимость внесения изменений в бюджет продиктована уточнением прогнозов налоговых и неналоговых доходов, и в первую очередь налога на прибыль организаций», — отметила Наталия Бояринова. По ее словам, Иркутская область от крупнейших налогоплательщиков получит 6,3 млрд рублей, в том числе налог на прибыль — 5,5 млрд рублей.
Увеличение расходов связано в первую очередь с реализацией майских указов президента, в частности по повышению заработной платы отдельных работников бюджетной сферы. В связи с этим предлагается 2,6 млрд рублей направить на повышение зарплаты. При этом 800 млн рублей направят в бюджеты муниципальных образований. На 2,1 млрд рублей предлагается увеличить субвенцию на общее и дошкольное образование, что позволит в полном объеме выплатить зарплату бюджетникам в декабре.
Дополнительно предлагается выделить 1,4 млрд рублей муниципальным образованиям Иркутской области. «Предлагается распределить 340 млн рублей по дотации на сбалансированность и 200 млн рублей субсидий на эффективность. Общий объем финансовой поддержки составит 1,9 млрд рублей: 400 млн рублей направят в муниципальные районы для формирования районных фондов финансовой поддержки поселений и 1,5 млрд рублей направит в муниципальные районы и городские округа», — пояснила Наталия Бояринова.
Андрей Лабыгин попросил предусмотреть 180 млн рублей на аренду и последующий выкуп бывшего здания САПЭУ, куда планируют перевести Иркутский базовый медицинский колледж. Он также рассказал, что министерству здравоохранения Иркутской области необходимы дополнительные средства на питание и медикаменты для пациентов учреждений социального обслуживания. «Несмотря на то, что сейчас нехватка средств на питание и медикаменты составляет почти 284 млн рублей на 2017 год, с учетом времени, которое потребуется на конкурсные процедуры, министерство берется распределить только 79 млн рублей», — отметил депутат. Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова пояснила, что сейчас ежедневно на питание в учреждениях социального обслуживания выделяют 130 рублей на человека, в то время по нормативу необходимо — 240 рублей. Таким образом, на четыре месяца из бюджета дополнительно потребуется 79 млн рублей, на шесть месяцев — 111 млн рублей, на год — 284 млн рублей.
Депутат Игорь Гринберг попросил предусмотреть в бюджете 100 тыс. рублей на строительство теплицы при школе в селе Верхний Булай Черемховского района. Представитель министерства сельского хозяйства Иркутской области отметил, что этот вопрос будет проработан, и теплицу включат в одну из государственных программ. Игорь Гринберг также спросил, сколько