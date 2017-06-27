Неработающим пенсионерам возместят затраты на газификацию
Затраты на проведенный газ возместят за счет регионального бюджета неработающим пенсионерам Свердловской области.
Затраты на проведенный газ возместят за счет регионального бюджета неработающим пенсионерам Свердловской области.
На выплаты могут рассчитывать около двух тысяч человек. Это те пенсионеры, которые оплатили из своего кармана работы по монтажу газовых сетей.
«Тысяча с лишним граждан будут иметь возможность получить финансирование до 90 процентов, но сумма там ограничена — до 35 тысяч рублей на ввод в домовладение и приобретение оборудования для газификации. И это очень серьёзная поддержка для неработающих пенсионеров», — отметила председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
Это региональная программа, она будет действовать до 2020 года. В этом году на субсидии выделят более 160 миллионов рублей, которые планируют взять из дополнительных доходов в бюджет региона.
По прогнозам, поступления в казну в этом году увеличатся почти на 9 миллиардов рублей. Настолько же вырастут и расходы области. Власти намерены потратить средства на строительство и ремонт школ, покупку оборудования для больниц, на приобретение жилья
Также дополнительные средства могут быть направлены и на реализацию других не менее важных социальных задач.
«Мы говорим всё время о снижении пожарной опасности на территории Свердловской области, особенно страдают сельские населённые пункты, вокруг леса. Уже были такие случаи, когда пожар лесной уничтожал целые поселения. Естественно, в таких пожароопасных зонах нужно ставить пожарные депо. Нам необходимо с этого года всё решить, чтобы в будущем году всё шло нормально», — сказал председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков.