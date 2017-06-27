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13:40 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Неработающим пенсионерам возместят затраты на газификацию

Затраты на проведенный газ возместят за счет регионального бюджета неработающим пенсионерам Свердловской области.

Источник: Вести - Екатеринбург

На выплаты могут рассчитывать около двух тысяч человек. Это те пенсионеры, которые оплатили из своего кармана работы по монтажу газовых сетей.

«Тысяча с лишним граждан будут иметь возможность получить финансирование до 90 процентов, но сумма там ограничена — до 35 тысяч рублей на ввод в домовладение и приобретение оборудования для газификации. И это очень серьёзная поддержка для неработающих пенсионеров», — отметила председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Это региональная программа, она будет действовать до 2020 года. В этом году на субсидии выделят более 160 миллионов рублей, которые планируют взять из дополнительных доходов в бюджет региона.

По прогнозам, поступления в казну в этом году увеличатся почти на 9 миллиардов рублей. Настолько же вырастут и расходы области. Власти намерены потратить средства на строительство и ремонт школ, покупку оборудования для больниц, на приобретение жилья детям-сиротам и переселенцам из аварийных домов.

Также дополнительные средства могут быть направлены и на реализацию других не менее важных социальных задач.

«Мы говорим всё время о снижении пожарной опасности на территории Свердловской области, особенно страдают сельские населённые пункты, вокруг леса. Уже были такие случаи, когда пожар лесной уничтожал целые поселения. Естественно, в таких пожароопасных зонах нужно ставить пожарные депо. Нам необходимо с этого года всё решить, чтобы в будущем году всё шло нормально», — сказал председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков.

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