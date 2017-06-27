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14:48 (мск), источник: ЮГА.ру

Прокуратура проведет масштабную проверку на Краснодарском НПЗ

Прокуратура прокомментировала информацию о выбросах в районе Краснодарского НПЗ.

Начальник отдела по надзору за исполнением природоохранного законодательства Юлия Палаткина сообщила, что по обращениям СМИ и местных жителей проводилась проверка.

По ее словам, на предприятии находятся 188 источников загрязнения воздуха, все они были проинспектированы. Пробы не показали выбросы вредных веществ. Во втором полугодии 2017 года на НПЗ состоится масштабная проверка.

Также она уточнила, что нельзя наверняка сказать, что источником неприятного запаха является НПЗ, так как в том районе часто собираются автомобильные пробки, проложена железная дорога и находятся другие предприятия.

Местные жители обращались в суд, разбирательство еще идет, прокуратура держит вопрос на контроле. Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский предложил установить стационарный круглосуточный пост Росприроднадзора.

Как сообщали Юга.ру, жители Краснодара пожаловались на запах нефти и сероводорода от НПЗ. Выброс резко пахнущих веществ в воздух произошел в ночь с 9 на 10 марта. Местные жители связали запах с работой ЗАО «Краснодарский НПЗ — Краснодарэконефть». После этого губернатор Кубани Вениамин Кондратьев призвал сделать экологичность Краснодарского НПЗ открытой для общественности.

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