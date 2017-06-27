Главгосэкспертиза одобрила проект строительства морского терминала в Пионерском

Об этом во вторник, 27 июня, сообщается на официальном сайте организации.
«Изучив представленные после доработки материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для её подготовки. Также выдано положительное заключение по повторной проверке достоверности определения сметной стоимости объекта», — говорится в сообщении.
Планируется, что терминал должен быть готов для приёма круизных и грузопассажирских судов к началу чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году. Международный морской терминал в Калининградской области, один из крупнейших инфраструктурных проектов
Проект строительства инженерных сетей и сооружений для обеспечения
Ранее, в декабре 2016 года, Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства международного морского терминала для приёма круизных и грузопассажирских судов в Пионерском. А в мае комиссия Росморпорта признала несостоявшимся конкурс по выбору организации, с которой будет заключён контракт о реализации проекта строительства морского порта. Заявки на участие в конкурсе подали две организации — Калининграда и из Петербурга. Комиссия Росморпорта отказала обеим компаниям. Первой организации отказали