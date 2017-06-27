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14:06 (мск), источник: Om1.ru

Вице-мэр Фролов: «Дороги в Омске ремонтируют без спешки под жестким контролем»

Омичи сомневаются, не пострадает ли качество от скорости выполнения дорожных работ. Однако представители администрации и контролирующей организации уверяют: никакой спешки нет, все работы идут по графику.

Масштабный ремонт дорог в Омске, начавшийся в конце мая, в самом разгаре. Фактические работы — фрезерование и укладка двух слоев асфальта, проверка — выполнены на 7 улицах Омска, но по документам они еще не сданы. Срок окончания работ — 27 июля, при этом омичи заметили, что в дороги в этом году ремонтируют оперативно, чуть ли не спешно.

Однако сегодня на пресс-конференции, посвященной дорожным вопросам, первый вице-мэр Сергей Фролов опроверг, что дороги ремонтируют в спешке.

Сергей Фролов, первый вице-мэр, директор департамента городского хозяйства:

— Какое рвение, никакого рвения или спешки нет, все работы идут согласно графику под жестким контролем. Город уже спокойно реагирует на ремонт дорог, омичи проявляют терпение, поэтому у нас нет цели сделать все как можно быстрей. К тому же, мы в этом году очень вовремя отторговались и зашли на объекты.

Заявление первого заместителя мэра подтвердили и в одной из контролирующей организации, которая следит за качеством выполнения дорог в Омске.

Игорь Шестаков, главный инженер ОАО «Омский СоюзДорНИИ»:

— Никакой спешки нет. Ремонт дорог проходит под строгим контролем для соблюдения качества. Еще ни одна улица не принята в эксплуатацию, только фактическое выполнение работ. Спешки никакой нет, все работы проходят поэтапно. Где-то есть мелкие недочеты, которые подрядные организации тут же исправляют.

Директор учреждения-заказчика «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров также акцентировал внимание на том, что во время дорожных работ основное внимание уделяют качеству, а не оперативности. Высокая скорость объясняется тем, что ремонт проходит одновременно на нескольких объектах.

Владимир Казимиров, директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»:

— В Омске выполняют работы 7 подрядчиков, они ведут сразу 2−3, а «СтройСервис» 12 объектов сразу. На всех этапах работы контролируют три организации: ОАО «Омский СоюзДорНИИ», ООО «СибЦентр» и ФГБОУ «СибАДИ». Специалисты сегодня зашли на 2 дороги, к вечеру зайдут еще на улицу Мельничная. Планка поднята выше, чем в прошлом году. Тогда было много вопросов, по организации, по качеству. В этом году вопросов уже меньше, хотя ужесточился контроль и требований к подрядчикам стало больше. По качеству ситуация тоже стала выше. Тщательно проверяется и рецептура смеси, и проведение работ.

Казимиров добавил, что строительная часть на омских дорогах должна быть завершена к 27 июля, а работы с документами продолжатся.

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