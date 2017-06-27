Ростехнадзор выявил массовые нарушения на производстве «Уральской свинцовой компании»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Массовые нарушения при организации свинцового производства привели к гибели рабочего на территории «Уральской свинцовой компании» (Верхний Тагил, Свердловская область), где в апреле этого года произошел взрыв. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Ростехнадзора.

ЧП на производстве «Уральской свинцовой компании» произошло 3 апреля, в результате взрыва котла погиб рабочий, гражданин Узбекистана, пострадали еще трое. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ» УК РФ. Прокуратура Свердловской области начала проверку соблюдения в «Уральской свинцовой компании» правил промышленной безопасности и миграционного законодательства.

«В ходе проверки были выявлены нарушения технологического процесса плавки свинца. Цех по производству свинца и сплавов на участке восстановительной плавки свинца не был укомплектован обученным и квалифицированным персоналом. <…> Кроме того, отсутствовали защитные приспособления, в частности, ограждения, специальные защитные экраны, что привело к травмированию работников при аварии», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Кировградский районный суд приостановил на 60 дней работу «Уральской свинцовой компании». Решение суда пока не вступило в законную силу — по данным Арбитражного суда Свердловской области, компания обжаловала решение, рассмотрение апелляции назначено на 4 июля.