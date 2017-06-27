Президенту РТ представили технологию строительства гибких бетонных дорог

Благодаря этому снижается нагрузка на почву. «Мы используем такой же принцип. Идет равномерное распределение веса на квадратный метр», — отметил он.

Согласно технологии, которую предлагают португальские разработчики, для строительства дорог и поверхностей промышленных площадок, в их основании предлагается использовать слой пенополистирола для перераспределения веса и снижения нагрузки. «Мы решили эту проблему, заменив направляющие, которые несут основной вес специальными пластинами в основании плит, — говорит руководитель португальской компании. — Эти пластины, позволяют бетонным плитам двигаться, они как бы играют, сохраняют целостность дорожного покрытия. Наша технология состоит четырех элементов: пластины, которые передают вес, индукторы, пленка из пластика и полистирол высокой плотности, как основание».

Советник президента компании «IS.Com» Александр Долгов добавил, что поперек дороги через специальные желобки с дороги будет выводиться вода, масла и прочая жидкость. Скорость возведения таких поверхностей на 40 процентов выше по сравнению с другими. Что касается стоимости, то она равна 60 евро за квадратный метр или 420 тысяч евро за 1 километр дороги шириной в 7 метров. Строительство дорог по такой технологии актуально там, где отмечается высокая нагрузка и движение почв.

Рустам Минниханов предложил Минстрою РТ и Минтрансу РТ подробнее изучить эту технологию не только для строительства дорог, на и для возведения строительных площадок. «В последнее время я сторонник того, чтобы на некоторых дорогах переходить на бетон. Потому что асфальтовые покрытия уже не выдерживают той нагрузки, которая есть сегодня. На дороге в аэропорт мы вынуждены были через три года верхний слой поменять», — сказал он.