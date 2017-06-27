Комитет Совфеда одобрил закон о реновации жилого фонда Москвы

Источник: РИА Новости

Закон о реновации предусматривает снос ветхих пятиэтажек в столице и переселение жителей в новые дома, при этом, согласно поправкам к проекту, при переселении будут соблюдены права граждан, чьи дома войдут в программу, а также интересы собственников нежилых помещений. Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым прошло голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не попали.

Закон уточняет, что в программу реновации войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957−1968 годов.

Также в этот список могут быть включены «многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома». Поправками также устанавливается, что дом может быть включен в программу реновации, если за это решение проголосовали 2/3 собственников, а для того, чтобы выйти из программы, достаточно согласия 1/3 плюс один голос собственников жилья.