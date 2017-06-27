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14:47 (мск), источник: РИА Новости

Комитет Совфеда одобрил закон о реновации жилого фонда Москвы

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации поддержал во вторник закон о реновации жилого фонда Москвы и рекомендовал Совфеду одобрить его на заседании 28 июня.

Источник: РИА Новости

Закон о реновации предусматривает снос ветхих пятиэтажек в столице и переселение жителей в новые дома, при этом, согласно поправкам к проекту, при переселении будут соблюдены права граждан, чьи дома войдут в программу, а также интересы собственников нежилых помещений.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым прошло голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не попали.

Закон уточняет, что в программу реновации войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957−1968 годов.

Также в этот список могут быть включены «многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома».

Поправками также устанавливается, что дом может быть включен в программу реновации, если за это решение проголосовали 2/3 собственников, а для того, чтобы выйти из программы, достаточно согласия 1/3 плюс один голос собственников жилья.

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Очередность домов на снос и переселение будет формироваться, исходя из степени их износа, а окончательный список домов, подпадающих под реновацию, будет озвучен после вступления в силу закона, то есть после подписания его президентом РФ. Далее вступить в программу можно будет только через групповое обращение к властям Москвы.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, полученные москвичами новые квартиры будут на 25−35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что дома будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

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