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14:35 (мск), источник: Интерфакс

Суд отказал «Системе» в приостановке производства по иску «Роснефти»

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU — Представитель АФК «Система» в Арбитражном суде Башкирии на заседании по иску «Роснефти» и «Башнефти» на 170,6 млрд рублей заявил ходатайство о приостановке производства по делу.

«Система» просит приостановить производство до разрешения дела, рассматриваемого Замоскворецким районным судом Москвы по заявлению АФК от 15 июня о признании незаконным и отмене нотариального действия.

Речь идет о материалах переписки с участием топ-менеджеров «Башнефти» и «Системы» за 2013 г., представленных в предварительном судебном заседании 6 июня и оформленных в виде протокола осмотра доказательств от 5 июня 2017 г. нотариусом В. Сидоруком. По мнению истцов, протокол подтверждает, что ответчики изначально осознавали убыточный для «Башнефти» характер реорганизации, проведенной в 2014 г. (тогда нефтяную компанию контролировала «Система»).

«Мы сомневаемся в подлинности этого документа (протокола осмотра почты — ИФ). Этот протокол в качестве доказательства не может быть признан и должен быть отменен», — сказал представитель АФК, добавив, что в нарушение закона о связи нотариус производил осмотр переписки людей, не связанных с «Башнефтью».

«У нас есть достаточно существенные сомнения, насколько нотариус внимательно отнёсся к составлению протокола», — заявил он. По мнению АФК, протокол «не соответствует установленным АПК РФ критериям законности и допустимости». Ходатайство «Системы» было отклонено, передает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

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