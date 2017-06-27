Задолженность жителей края за коммунальные услуги составляет около 11 млрд рублей

Отопительный период 2016—2017 годов на территории Пермского края завершен 29 мая. По словам Антона Удальева, 47 муниципальных образований были признаны готовыми к осенне-зимнему периоду, не готовой — Лысьва.

«В ходе прохождения отопительного периода на инженерных сетях зафиксировано 11 аварий, технологических инцидентов — 391. Чрезвычайные ситуации на объектах коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики не допущены», — сообщил зампредправительства.



Общая задолженность муниципалитетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед основными поставщиками — ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», ПАО «Пермэнергосбыт» — составляет 3, 97 млрд руб. Основные должники — Лысьва, Губаха, Кунгур, Александровский, Кизеловский, Очерский и Чусовской районы. Задолженность за газ в данных территориях составила 1,46 млрд руб. Задолженность потребителей за поставленные коммунальные услуги составляет около 11 млрд. руб.



В ходе подготовки к эксплуатации в предстоящий отопительный период в Прикамье запланировано подготовить 29540 многоквартирных домов, 1423 котельных, отремонтировать 3052,4 км тепловых сетей.