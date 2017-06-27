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14:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Задолженность жителей края за коммунальные услуги составляет около 11 млрд рублей

Заместитель председателя правительства — руководитель Региональной службы по тарифам (РСТ) Пермского края Антон Удальев сегодня на заседании совета глав муниципальных образований сообщил об итогах прохождения отопительного периода 2016−2017 годов и подготовке к осенне-зимнему периоду 2017−2018.

Отопительный период 2016—2017 годов на территории Пермского края завершен 29 мая. По словам Антона Удальева, 47 муниципальных образований были признаны готовыми к осенне-зимнему периоду, не готовой — Лысьва.

«В ходе прохождения отопительного периода на инженерных сетях зафиксировано 11 аварий, технологических инцидентов — 391. Чрезвычайные ситуации на объектах коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики не допущены», — сообщил зампредправительства.

Общая задолженность муниципалитетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед основными поставщиками — ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», ПАО «Пермэнергосбыт» — составляет 3, 97 млрд руб. Основные должники — Лысьва, Губаха, Кунгур, Александровский, Кизеловский, Очерский и Чусовской районы. Задолженность за газ в данных территориях составила 1,46 млрд руб. Задолженность потребителей за поставленные коммунальные услуги составляет около 11 млрд. руб.

В ходе подготовки к эксплуатации в предстоящий отопительный период в Прикамье запланировано подготовить 29540 многоквартирных домов, 1423 котельных, отремонтировать 3052,4 км тепловых сетей.

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