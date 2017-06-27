Новейший российский корвет представили в Санкт-Петербурге

Источник: Российская газета

Раньше в нашем флоте корветов вообще не существовало. Аналогичные западным по водоизмещению и вооружению корабли назывались сторожевиками ближней морской зоны. Они должны были охранять акватории и прибрежные территории в пределах государственных морских границ. Однако развитие военно-морских технологий позволило строить корабли небольшого водоизмещения, которые стали обладать отличной мореходностью, иметь большую дальность плавания и очень мощное вооружение. К ним вполне применима поговорка: мал золотник, да дорог. При этом основная ценность корветов не в их стоимости — они относительно дешевы, а в боевой эффективности.

Читайте также Ровно 120 лет назад был заложен легендарный крейсер «Аврора»

При разработке концепции корвета будущего питерские кораблестроители основное внимание уделили оптимизации его мореходных качеств. Благо, что уникальная опытно-экспериментальная база Крыловского научного центра позволяет еще на моделях выбрать наиболее удачные обводы и всю архитектуру корабля. Итогом стала совершенно новая форма подводной части. Это, в свою очередь, придало корвету повышенную устойчивость хода при морской качке, значительно уменьшило сопротивление воды и облегчило управление движением. Новая форма корпуса, что подтвердили эксперименты в специальных бассейнах, снижает волновое сопротивление вдвое, а общее — на четверть при полной скорости хода. Интересна форма носовой бульбы корвета. На ней размещены дополнительные крылья успокоителей качки. При той же мощности двигателя, что и на аналогичных кораблях этого ранга, можно было добиться значительного прироста скорости. Но конструкторы предложили иной вариант. Скорость осталась прежней, а сама силовая установка стала менее мощной, более компактной и экономичной. Благодаря такому подходу, внутри корпуса высвободились значительные объемы. И это дало возможность насытить корвет большим количеством и большим разнообразием различного вооружения. Его огневая мощь значительно усилилась. Количество ячеек универсальных вертикальных пусковых установок для управляемого ракетного оружия выросло до 24 единиц при сохранении размеров и водоизмещения корабля. Обычно количество таких пусковых установок на кораблях водоизмещением около 2000 тонн не превышает двенадцати. Основное ракетное вооружение — противокорабельное или универсальное, то есть ракеты могут наносить удары и по наземным целям.

Читайте также В Петербурге спустили на воду катер нового поколения «Раптор»