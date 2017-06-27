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19:55 (мск), источник: Российская газета

Новейший российский корвет представили в Санкт-Петербурге

Разработаны они специалистами Крыловского научного центра. Выделяется корвет, проект которого назван «Бриз».

Источник: Российская газета

Раньше в нашем флоте корветов вообще не существовало. Аналогичные западным по водоизмещению и вооружению корабли назывались сторожевиками ближней морской зоны. Они должны были охранять акватории и прибрежные территории в пределах государственных морских границ.

Однако развитие военно-морских технологий позволило строить корабли небольшого водоизмещения, которые стали обладать отличной мореходностью, иметь большую дальность плавания и очень мощное вооружение. К ним вполне применима поговорка: мал золотник, да дорог. При этом основная ценность корветов не в их стоимости — они относительно дешевы, а в боевой эффективности.

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При разработке концепции корвета будущего питерские кораблестроители основное внимание уделили оптимизации его мореходных качеств. Благо, что уникальная опытно-экспериментальная база Крыловского научного центра позволяет еще на моделях выбрать наиболее удачные обводы и всю архитектуру корабля.

Итогом стала совершенно новая форма подводной части. Это, в свою очередь, придало корвету повышенную устойчивость хода при морской качке, значительно уменьшило сопротивление воды и облегчило управление движением. Новая форма корпуса, что подтвердили эксперименты в специальных бассейнах, снижает волновое сопротивление вдвое, а общее — на четверть при полной скорости хода. Интересна форма носовой бульбы корвета. На ней размещены дополнительные крылья успокоителей качки.

При той же мощности двигателя, что и на аналогичных кораблях этого ранга, можно было добиться значительного прироста скорости. Но конструкторы предложили иной вариант. Скорость осталась прежней, а сама силовая установка стала менее мощной, более компактной и экономичной.

Благодаря такому подходу, внутри корпуса высвободились значительные объемы. И это дало возможность насытить корвет большим количеством и большим разнообразием различного вооружения. Его огневая мощь значительно усилилась.

Количество ячеек универсальных вертикальных пусковых установок для управляемого ракетного оружия выросло до 24 единиц при сохранении размеров и водоизмещения корабля. Обычно количество таких пусковых установок на кораблях водоизмещением около 2000 тонн не превышает двенадцати. Основное ракетное вооружение — противокорабельное или универсальное, то есть ракеты могут наносить удары и по наземным целям.

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Противовоздушная оборона корвета типа «Бриз» достаточно мощная. Это 16 зенитных управляемых ракет большой дальности и 32 управляемых ракеты малой дальности. Зенитно-ракетную оборону дополняют универсальная 100 мм автоматическая артустановка и два скорострельных автомата калибра 30 мм. При этом автоматы могут быть шестиствольными или, в исполнении «Дуэт», двенадцатиствольными.

Для борьбы с подводными лодками и для противоторпедной защиты предусмотрены два четырехтрубных торпедных аппарата «Пакет» калибра 324 мм на левом и правом бортах.

Нормальное водоизмещение корвета «Бриз» — 1980 т, скорость полного хода — 30 уз, дальность хода — 3500−4000 миль. Автономность — 15 суток, что позволяет совершать рейды и вдаль от родных берегов. Другие новинки Крыловского центра — универсальный десантный корабль «Прибой», эскадренный миноносец «Лидер» и авианосец «Шторм». Проекты этих кораблей детально проработаны. Они могут строиться в интересах ВМФ России или в экспортном исполнении.

Как отмечают независимые эксперты эсминец «Лидер» по комплексу характеристик не уступает современным и перспективным зарубежным аналогам. А проект десантного корабля «Прибой» на сегодняшний день по общему комплексу характеристик — лучший в мире.

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