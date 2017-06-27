Новейший российский корвет представили в Санкт-Петербурге
Разработаны они специалистами Крыловского научного центра. Выделяется корвет, проект которого назван «Бриз».
Разработаны они специалистами Крыловского научного центра. Выделяется корвет, проект которого назван «Бриз».
Раньше в нашем флоте корветов вообще не существовало. Аналогичные западным по водоизмещению и вооружению корабли назывались сторожевиками ближней морской зоны. Они должны были охранять акватории и прибрежные территории в пределах государственных морских границ.
Однако развитие
При разработке концепции корвета будущего питерские кораблестроители основное внимание уделили оптимизации его мореходных качеств. Благо, что уникальная
Итогом стала совершенно новая форма подводной части. Это, в свою очередь, придало корвету повышенную устойчивость хода при морской качке, значительно уменьшило сопротивление воды и облегчило управление движением. Новая форма корпуса, что подтвердили эксперименты в специальных бассейнах, снижает волновое сопротивление вдвое, а общее — на четверть при полной скорости хода. Интересна форма носовой бульбы корвета. На ней размещены дополнительные крылья успокоителей качки.
При той же мощности двигателя, что и на аналогичных кораблях этого ранга, можно было добиться значительного прироста скорости. Но конструкторы предложили иной вариант. Скорость осталась прежней, а сама силовая установка стала менее мощной, более компактной и экономичной.
Благодаря такому подходу, внутри корпуса высвободились значительные объемы. И это дало возможность насытить корвет большим количеством и большим разнообразием различного вооружения. Его огневая мощь значительно усилилась.
Количество ячеек универсальных вертикальных пусковых установок для управляемого ракетного оружия выросло до 24 единиц при сохранении размеров и водоизмещения корабля. Обычно количество таких пусковых установок на кораблях водоизмещением около 2000 тонн не превышает двенадцати. Основное ракетное вооружение — противокорабельное или универсальное, то есть ракеты могут наносить удары и по наземным целям.
Противовоздушная оборона корвета типа «Бриз» достаточно мощная. Это 16 зенитных управляемых ракет большой дальности и 32 управляемых ракеты малой дальности.
Для борьбы с подводными лодками и для противоторпедной защиты предусмотрены два четырехтрубных торпедных аппарата «Пакет» калибра 324 мм на левом и правом бортах.
Нормальное водоизмещение корвета «Бриз» — 1980 т, скорость полного хода — 30 уз, дальность хода — 3500−4000 миль. Автономность — 15 суток, что позволяет совершать рейды и вдаль от родных берегов. Другие новинки Крыловского центра — универсальный десантный корабль «Прибой», эскадренный миноносец «Лидер» и авианосец «Шторм». Проекты этих кораблей детально проработаны. Они могут строиться в интересах ВМФ России или в экспортном исполнении.
Как отмечают независимые эксперты эсминец «Лидер» по комплексу характеристик не уступает современным и перспективным зарубежным аналогам. А проект десантного корабля «Прибой» на сегодняшний день по общему комплексу характеристик — лучший в мире.