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14:57 (мск), источник: ТАСС

На серверы «Роснефти» осуществлена мощная хакерская атака

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Серверы «Роснефти» подверглись «мощной хакерской атаке», говорится в сообщении компании.

«На серверы компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами. По факту кибератаки компания обратилась в правоохранительные органы», — отмечается в сообщении.

В настоящее время Арбитражный суд Башкирии рассматривает по существу иск «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» к АФК «Система» и «Система-Инвест» о взыскании 170,6 млрд рублей убытков, причиненных «Башнефти», по мнению нефтяной компании, в результате реорганизации в 2014 году.

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