На серверы «Роснефти» осуществлена мощная хакерская атака

«На серверы компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами. По факту кибератаки компания обратилась в правоохранительные органы», — отмечается в сообщении.

В настоящее время Арбитражный суд Башкирии рассматривает по существу иск «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» к АФК «Система» и «Система-Инвест» о взыскании 170,6 млрд рублей убытков, причиненных «Башнефти», по мнению нефтяной компании, в результате реорганизации в 2014 году.