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15:04 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Улицу Фурманова в Екатеринбурге закроют на 3 месяца

Выбирайте пути объезда.

Источник: УралИнформБюро

С 11 июля по 7 октября 2017 года в столице Урала энергетики перекроют улицу Фурманова. Екатеринбургская теплосетевая компания будет ремонтировать тепломагистраль на участке от Серова до Московской, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии.

Транспорт планируется направить в объезд через и без того загруженную улицу Большакова.

Стоит отметить, что тепломагистраль на улице Фурманова перекладывают не первый год. Сначала реконструкции подвергся отрезок от Цвиллинга до 8 Марта. Последним, в 2016 году, приводили в порядок участок между 8 Марта и Серова.

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