В Омске появились пешеходные переходы со специальным покрытием

Подмешивание в краску стеклянных шариков позволяет добиться большей светоотражающей способности дорожной разметки на пешеходном переходе. Особенно важно это в темное время суток, когда на плохо освещенных улицах автомобилисты могут попросту не заметить переходящих дорогу людей.

С инициативой использовать в разметке стеклянные шарики выступили сами исполнители работ — подрядные организации. Такая смесь для обозначения переходов дороже примерно на 30 процентов, однако из городского бюджета дополнительного финансирования не потребовалось.

Краска, как и обычная разметка, продержится около трех месяцев, в зависимости от интенсивности движения на каждом конкретном участке.

Отражающие свет пешеходные переходы уже появились на улицах Фрунзе, Заорзерной, Челюскинцев и Орджоникидзе, и как утверждают представители городской администрации, такая разметка должна появиться на всех пешеходных переходах города.