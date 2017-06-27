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15:16 (мск), источник: Вести - Омск

В Омске появились пешеходные переходы со специальным покрытием

В обычную эмаль, которую используют при дорожной разметке, рабочие добавляют микроскопически стеклянные шарики.

Подмешивание в краску стеклянных шариков позволяет добиться большей светоотражающей способности дорожной разметки на пешеходном переходе. Особенно важно это в темное время суток, когда на плохо освещенных улицах автомобилисты могут попросту не заметить переходящих дорогу людей.

С инициативой использовать в разметке стеклянные шарики выступили сами исполнители работ — подрядные организации. Такая смесь для обозначения переходов дороже примерно на 30 процентов, однако из городского бюджета дополнительного финансирования не потребовалось.

Краска, как и обычная разметка, продержится около трех месяцев, в зависимости от интенсивности движения на каждом конкретном участке.

Отражающие свет пешеходные переходы уже появились на улицах Фрунзе, Заорзерной, Челюскинцев и Орджоникидзе, и как утверждают представители городской администрации, такая разметка должна появиться на всех пешеходных переходах города.

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