«Роснефть» сообщила о мощной хакерской атаке на свои серверы

Источники «Ведомостей» добавляют, что все компьютеры в НПЗ «Башнефти», «Башнефть-Добыче» и управлении «Башнефти» «единомоментно перезагрузились, после чего скачали неустановленное программное обеспечение и вывели на экран заставку вируса WannaCry». Издание отмечает, что на экране у пользователей появилось сообщение с предложением перевести $300 в биткоинах по указанному адресу, после чего пользователям на e-mail будет выслан ключ для разблокировки компьютеров. Также подчеркивается, что вирус зашифровал все данные на пользовательских компьютерах.



В настоящее время Арбитражный суд Башкирии завершил заседание, на котором рассматривал иск «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» к АФК «Система» и «Система-Инвест» о взыскании 170,6 млрд рублей, которые, как утверждает нефтяная компания, «Башнефть» понесла в виде убытков в результате реорганизации в 2014 году.