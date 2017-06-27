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15:21 (мск), источник: РБК

«Роснефть» сообщила о мощной хакерской атаке на свои серверы

Серверы «Роснефти» подверглись «мощной хакерской атаке», сообщила компания. С просьбой расследовать это она обратилась в правоохранительные органы.

Источник: Reuters

По факту кибератаки компания обратилась в правоохранительные органы.


Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил РБК, что большинство серверов компании имеет надежную защиту и заверил, что компания разбирается с последствиями хакерской атаки на свою систему. Он не стал комментировать ее последствия для работы АЗС «Роснефти».

Компьютеры «Роснефти» поразил вирус, похожий по своему действию на WannaCry, рассказал РБК собеседник в правоохранительных органах. Он добавил, что такой же атаке подверглись сети «Башнефти».
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Источники «Ведомостей» добавляют, что все компьютеры в НПЗ «Башнефти», «Башнефть-Добыче» и управлении «Башнефти» «единомоментно перезагрузились, после чего скачали неустановленное программное обеспечение и вывели на экран заставку вируса WannaCry». Издание отмечает, что на экране у пользователей появилось сообщение с предложением перевести $300 в биткоинах по указанному адресу, после чего пользователям на e-mail будет выслан ключ для разблокировки компьютеров. Также подчеркивается, что вирус зашифровал все данные на пользовательских компьютерах.

В настоящее время Арбитражный суд Башкирии завершил заседание, на котором рассматривал иск «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» к АФК «Система» и «Система-Инвест» о взыскании 170,6 млрд рублей, которые, как утверждает нефтяная компания, «Башнефть» понесла в виде убытков в результате реорганизации в 2014 году.

Комментарии
7
А Б
Несмотря на заявления об отсутствии связи хакерских атак с событиями, происходящими, происходящими вокруг Роснефти, верится в это весьма слабо, особенно если учесть, кто является оппонентом компании в этих судебных тяжбах.
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полковник Васин
Роснефть надо атаковать на отъём денег народных . Это не Роснефть , а Ворнефть . Боже - нашли на них всех проказу !
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Serg Peskovski
Судя по-всему-это "Шок и трепет".
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