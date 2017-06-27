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15:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловская казна выделит пенсионерам 276 миллионов рублей

На компенсацию затрат по газификации.

Источник: УралИнформБюро

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили законопроект, предусматривающий практически полную компенсацию неработающим пенсионерам затрат на газификацию.

Согласно законодательной инициативе врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, им компенсируют 90% затрат. Закон будет применен к правоотношениям в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2020 года, передает «Уралинформбюро».

На реализацию закона потребуется дополнительно из областного бюджета 276,2 миллиона рублей, в том числе 164,1 миллион уже в 2017 году.

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