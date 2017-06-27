Мэрия Екатеринбурга снесёт школу на Уралмаше
За федеральный счет.
За федеральный счет.
Администрация Екатеринбурга готовит постановление о сносе ветхого здания школы № 80, расположенной на улице Калинина (микрорайон Уралмаш). На его месте будет возведено новое современное образовательное учреждение, сообщил в эфире «Студии-41» заместитель главы администрации Екатеринбурга Вадим Дударенко.
По словам
Одновременно идут работы еще на нескольких объектах, относящихся к системе образования: школе № 1 (там уже завершен демонтаж старых конструкций и началось возведение «коробки» нового здания), школе № 129 на улице Технической, гимназии № 39 на улице Циолковского и школе в поселке Рудном на 150 мест со спортивным ядром. Школы на Технической, Циолковского и в Рудном будут сданы в строй в 2017 году, но учебный год в них начнется не 1 сентября, а во второй или даже третьей четверти.
Кроме того, в 2017 году планируется завершить строительство второй очереди школы № 23 в районе Академическом. Как сообщил 27 июня на заседании гордумы