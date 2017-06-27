Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Минздрав назвал самые здоровые и больные регионы
"От вида бросило в жар": светский хроникер о платье Сотникововй
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми
Опрос показал число украинцев, считающих Крым российским
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
"Удар пришёлся под сердце": водитель Волочковой об избиении
“Ни копейки не вложил”: Романец об отмене свадьбы
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
Студент новосибирского госуниверситета умер после экзамена
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
«Газпром» ответил Порошенко на слова о мести Киеву
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
15:25 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Мэрия Екатеринбурга снесёт школу на Уралмаше

За федеральный счет.

Администрация Екатеринбурга готовит постановление о сносе ветхого здания школы № 80, расположенной на улице Калинина (микрорайон Уралмаш). На его месте будет возведено новое современное образовательное учреждение, сообщил в эфире «Студии-41» заместитель главы администрации Екатеринбурга Вадим Дударенко.

По словам вице-мэра, это будет «глубокая реконструкция» здания, построенного в 30-х годах прошлого века и уже давно признанного аварийным. Учебный процесс в данный момент идет на базе школы № 72. Реконструкция будет вестись в рамках муниципальной и государственной программ за счет средств федеральной казны. Сдать обновленную школу планируется в 2018 году. Как сообщает сайт администрации города, в ней после реконструкции разместятся большой и малый спортивные залы, столовая, кухня, набор классов и подсобные помещения. Начальная школа будет иметь свой отдельный блок.

Одновременно идут работы еще на нескольких объектах, относящихся к системе образования: школе № 1 (там уже завершен демонтаж старых конструкций и началось возведение «коробки» нового здания), школе № 129 на улице Технической, гимназии № 39 на улице Циолковского и школе в поселке Рудном на 150 мест со спортивным ядром. Школы на Технической, Циолковского и в Рудном будут сданы в строй в 2017 году, но учебный год в них начнется не 1 сентября, а во второй или даже третьей четверти.

Кроме того, в 2017 году планируется завершить строительство второй очереди школы № 23 в районе Академическом. Как сообщил 27 июня на заседании гордумы сити-менеджер Александр Якоб, она будет не на 825, как планировалось ранее, а почти на 1 000 мест.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
30 свердловских предприятий производят более 90% отходов
Клон вируса WannaCry2 парализовал компьютеры «Башнефти»
В администрации Порошенко раскрыли детали «формулы Макрона»
Суд в Париже снял арест со счетов «Роскосмоса» по делу ЮКОСа
Колосков: Поступок Дзюбы и Кокорина говорит о складе ума
Минздрав назвал самые "здоровые" и "больные" регионы России
Суд возложил часть вины за резню в Сребренице на Нидерланды
Три журналиста CNN уволились после скандала со статьей о России
Спорт
Казань не устает от Роналду: город встретил полуфиналистов КК Сборные Португалии и Чили по футболу прибыли в Казань, где в среду встретятся в полуфинале Кубка конфедераций
Авто
Внедорожная «Веста»: официальные фотографии Lada официально представила первые фотографии двух новых моделей, которые могут стать хитами рынка
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Стало известно о состоянии Владимира Этуша В пресс-службе Театра Вахтангова, где служит 95-летний актер, накануне госпитализированный с травмой, рассказали о его самочувствии
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Строители пояснили Путину, из-за чего банкротятся их компании
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь