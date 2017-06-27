Мэрия Екатеринбурга снесёт школу на Уралмаше

Администрация Екатеринбурга готовит постановление о сносе ветхого здания школы № 80, расположенной на улице Калинина (микрорайон Уралмаш). На его месте будет возведено новое современное образовательное учреждение, сообщил в эфире «Студии-41» заместитель главы администрации Екатеринбурга Вадим Дударенко.

По словам вице-мэра, это будет «глубокая реконструкция» здания, построенного в 30-х годах прошлого века и уже давно признанного аварийным. Учебный процесс в данный момент идет на базе школы № 72. Реконструкция будет вестись в рамках муниципальной и государственной программ за счет средств федеральной казны. Сдать обновленную школу планируется в 2018 году. Как сообщает сайт администрации города, в ней после реконструкции разместятся большой и малый спортивные залы, столовая, кухня, набор классов и подсобные помещения. Начальная школа будет иметь свой отдельный блок.

Одновременно идут работы еще на нескольких объектах, относящихся к системе образования: школе № 1 (там уже завершен демонтаж старых конструкций и началось возведение «коробки» нового здания), школе № 129 на улице Технической, гимназии № 39 на улице Циолковского и школе в поселке Рудном на 150 мест со спортивным ядром. Школы на Технической, Циолковского и в Рудном будут сданы в строй в 2017 году, но учебный год в них начнется не 1 сентября, а во второй или даже третьей четверти.