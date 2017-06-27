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15:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии повысят зарпалату медработникам

Средний оклад вырастет до 1 октября 2017 года.

Источник: Reuters

В Башкирии до 1 октября 2017 года вырастет зарплата всех категорий медицинских работников. О безусловно приятной новости рассказали в пресс-службе Мниздрава республики.

К примеру, зарплата врача вырастет до 46 793 рублей, фельдшеры и медсестры станут получать 23 397 рублей, а уровень зарплаты санитара поднимется до 20 797 рублей. Это составляет 180%, 90% и 80% соответственно от среднемесячного дохода жителей республики.

С 2012 года рост зарплаты врачей составил 29%, медсестер 39%, а у санитаров жалованье выросло на 74%.

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