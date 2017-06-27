Суд в Париже снял арест со счетов «Роскосмоса» по делу ЮКОСа

Как говорится в сообщении госкорпорации, поступившем в «Интерфакс», 27 июня 2017 года Апелляционный суд Парижа досрочно опубликовал вердикт по так называемому «делу акционеров ЮКОСа».

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU — В «Роскосмосе» удовлетворены решением апелляционного суда Парижа о снятии ареста со счетов госкорпорации по делу акционеров ЮКОСа.

Закон и справедливость победили демагогию. Поздравляю с победой всех, кто оказывает поддержку Роскосмосу.

В сообщении отмечается, что «в решении, опубликованном сегодня, суд признал, что в рамках своих контрактов с «Арианэспасом» Федеральное космическое агентство и его правопреемник — госкорпорация «Роскосмос» — действовали самостоятельно, в связи с чем причитающиеся им финансовые средства не могут рассматриваться как имущество Российской Федерации, на которое претендуют «бывшие акционеры ЮКОСа».

Поэтому судом было отдано распоряжение о снятии ареста с заблокированных средств и взыскании с кипрской компании «Veteran Enterprises Ltd», представлявшей интересы «бывших акционеров ЮКОСа», судебных расходов по первой и апелляционной инстанциям.