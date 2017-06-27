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15:38 (мск), источник: Интерфакс

Суд в Париже снял арест со счетов «Роскосмоса» по делу ЮКОСа

В госкорпорации назвали это решение победой справедливости над демагогией.

Источник: Reuters

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU — В «Роскосмосе» удовлетворены решением апелляционного суда Парижа о снятии ареста со счетов госкорпорации по делу акционеров ЮКОСа.

Как говорится в сообщении госкорпорации, поступившем в «Интерфакс», 27 июня 2017 года Апелляционный суд Парижа досрочно опубликовал вердикт по так называемому «делу акционеров ЮКОСа».

Закон и справедливость победили демагогию. Поздравляю с победой всех, кто оказывает поддержку Роскосмосу.
Сергей Савельев
Заместитель генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству
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В сообщении отмечается, что «в решении, опубликованном сегодня, суд признал, что в рамках своих контрактов с «Арианэспасом» Федеральное космическое агентство и его правопреемник — госкорпорация «Роскосмос» — действовали самостоятельно, в связи с чем причитающиеся им финансовые средства не могут рассматриваться как имущество Российской Федерации, на которое претендуют «бывшие акционеры ЮКОСа».

Поэтому судом было отдано распоряжение о снятии ареста с заблокированных средств и взыскании с кипрской компании «Veteran Enterprises Ltd», представлявшей интересы «бывших акционеров ЮКОСа», судебных расходов по первой и апелляционной инстанциям.

Таким образом, суд подтвердил снятие ареста, истребованного Hulley Enterprises и Veteran Petroleum по задолженности Arianespace «Роскосмосу» в размере около 300 миллионов евро по программе запуска ракет-носителей «Союз» из космического центра в Гвиане.

В 2016 году во Франции по делу ЮКОСа были арестованы активы «Роскосмоса» и федерального унитарного госпредприятия «Космическая связь» на общую сумму $700 млн.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин пояснил, что речь шла не о замороженных активах «Роскосмоса», а о «тех деньгах, которые нам должны были заплатить за наши услуги, в том числе по пускам с космодрома Куру и т. д.». По его словам, «это фактически пока задержанные чужие нам долги».

Комментарии
3
алекс ефимова
Наверное за "Мистрали" до сих пор не рассчитались....
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Пётр Петров
Вот тебе и не зря съездил в Париж...Размен.Интересно на Что?
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алекс турон
а что у нас какой нить суд г Урюпинска не наложит арест на активы англии ?
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