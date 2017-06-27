Около 10 млн рублей выделено на оснащение нового детсада в Миллерово
Планируется, что дошкольное учреждение начнет работу осенью.
Планируется, что дошкольное учреждение начнет работу осенью.
Около 10 млн рублей выделено на оснащение нового детсада в Миллерово из резервного фонда бюджета Ростовской области.
Согласно информации из официальных источников, для дошкольного учреждения закупят мебель, посуду, а также оборудование для кухни.
Строительство нового детсада в Миллерово началось три года назад.
На эти цели было направлено около 182 млн рублей.
Планируется, что дошкольное учреждение начнет работу осенью 2017 года.