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15:51 (мск), источник: Коммерсантъ

В бюджет Ростова на 2017 год внесли изменения

На 18-м заседании Думы Ростова-на-Дону были внесены изменения в городской бюджет на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Доходную часть бюджета 2017 года увеличат на основании поступивших уведомлений по расчетам между бюджетами на 728,4 млн руб. Расходную часть бюджета также увеличат на эту же сумму. Доходы бюджета города на 2017 год составят 33,61 млрд руб., расходы — 36,94 млрд руб. Дефицит бюджета составит 3,33 млрд руб.

Расходы увеличены на приобретение трамваев, строительство и реконструкцию муниципальных объектов водоканализационного хозяйства, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Доходы и расходы бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов останутся прежними.

Анастасия Соломатина, Ъ-Юг.

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