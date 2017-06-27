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15:40 (мск), источник: Sputnik.md

Водителям на радость: топливо в Молдове дешевеет

Хорошая новость для водителей — в последующие две недели цены на бензин и дизель снова упадут.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. В период с 28 июня по 11 июля максимальные розничные цены на бензин и дизтопливо снизятся, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Так со среды бензин марки A-95 подешевеет с 16,57 до 16,02 лея. Цена на «дизель» упадет с 13,96 до 13,61 лея.

Согласно действующей методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа. В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях. Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции вплоть до отзыва лицензий.

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