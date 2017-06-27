Водителям на радость: топливо в Молдове дешевеет

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. В период с 28 июня по 11 июля максимальные розничные цены на бензин и дизтопливо снизятся, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Так со среды бензин марки A-95 подешевеет с 16,57 до 16,02 лея. Цена на «дизель» упадет с 13,96 до 13,61 лея.