Водителям на радость: топливо в Молдове дешевеет
Хорошая новость для водителей — в последующие две недели цены на бензин и дизель снова упадут.
Хорошая новость для водителей — в последующие две недели цены на бензин и дизель снова упадут.
КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. В период с 28 июня по 11 июля максимальные розничные цены на бензин и дизтопливо снизятся, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).
Так со среды бензин марки A-95 подешевеет с 16,57 до 16,02 лея. Цена на «дизель» упадет с 13,96 до 13,61 лея.
Согласно действующей методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа. В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем