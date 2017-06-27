Group-IB: от хакерской атаки вируса Petya.A пострадали более 80 компаний РФ и Украины
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«По нашим данным, в результате атаки с помощью
Ранее 27 июня хакерскую атаку на корпоративные серверы зафиксировала «Роснефть».
«На серверы компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами», — сообщила компания в Twitter, уточнив, что по факту кибератаки «Роснефть» обратилась в правоохранительные органы.
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«Среди жертв кибератаки оказались сети “Башнефти”, “Роснефти”, украинских компаний “Запорожьеоблэнерго”, “Днепроэнерго” и Днепровской электроэнергетической системы, также заблокированы вирусной атакой Mondelēz International, Ощадбанк, Mars, “Новая Почта”, Nivea, TESA и другие. Киевский метрополитен также подвергся хакерской атаке. Атакованы правительственные компьютеры Украины, магазины Ашан, украинские операторы (Киевстар, LifeCell, УкрТелеКом), Приват Банк. Аэропорт “Борисполь”, предположительно, также подвергся хакерской атаке», — указывает
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