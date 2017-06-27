Group-IB: от хакерской атаки вируса Petya.A пострадали более 80 компаний РФ и Украины

«По нашим данным, в результате атаки с помощью вируса-шифровальщика Petya.A пострадали больше 80 компаний в России и на Украине», — сказал он. Баулин подчеркнул, что атака не связана с WannaCry.

Для прекращения распространения вируса нужно немедленно закрыть TCP-порты 1024–1035, 135 и 445, подчеркнули в Group-IB.

Для прекращения распространения вируса нужно немедленно закрыть TCP-порты 1024–1035, 135 и 445, подчеркнули в Group-IB.

«На серверы компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами», — сообщила компания в Twitter, уточнив, что по факту кибератаки «Роснефть» обратилась в правоохранительные органы.

В Group-IB сообщили, что вирус блокирует компьютеры и требует $300 в биткоинах.

«Среди жертв кибератаки оказались сети “Башнефти”, “Роснефти”, украинских компаний “Запорожьеоблэнерго”, “Днепроэнерго” и Днепровской электроэнергетической системы, также заблокированы вирусной атакой Mondelēz International, Ощадбанк, Mars, “Новая Почта”, Nivea, TESA и другие. Киевский метрополитен также подвергся хакерской атаке. Атакованы правительственные компьютеры Украины, магазины Ашан, украинские операторы (Киевстар, LifeCell, УкрТелеКом), Приват Банк. Аэропорт “Борисполь”, предположительно, также подвергся хакерской атаке», — указывает Group-IB.