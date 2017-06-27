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16:31 (мск), источник: RNS

Group-IB: от хакерской атаки вируса Petya.A пострадали более 80 компаний РФ и Украины

В Group-IB заявили, что в результате хакерской атаки с помощью вируса шифровальщика Petya.A пострадали более 80 компаний. Об этом RNS рассказал руководитель криминалистической лаборатории Group-IB Валерий Баулин.

«По нашим данным, в результате атаки с помощью вируса-шифровальщика Petya.A пострадали больше 80 компаний в России и на Украине», — сказал он. Баулин подчеркнул, что атака не связана с WannaCry.

Для прекращения распространения вируса нужно немедленно закрыть TCP-порты 1024–1035, 135 и 445, подчеркнули в Group-IB.

Ранее 27 июня хакерскую атаку на корпоративные серверы зафиксировала «Роснефть».

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«На серверы компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами», — сообщила компания в Twitter, уточнив, что по факту кибератаки «Роснефть» обратилась в правоохранительные органы.

В Group-IB сообщили, что вирус блокирует компьютеры и требует $300 в биткоинах.

«Среди жертв кибератаки оказались сети “Башнефти”, “Роснефти”, украинских компаний “Запорожьеоблэнерго”, “Днепроэнерго” и Днепровской электроэнергетической системы, также заблокированы вирусной атакой Mondelēz International, Ощадбанк, Mars, “Новая Почта”, Nivea, TESA и другие. Киевский метрополитен также подвергся хакерской атаке. Атакованы правительственные компьютеры Украины, магазины Ашан, украинские операторы (Киевстар, LifeCell, УкрТелеКом), Приват Банк. Аэропорт “Борисполь”, предположительно, также подвергся хакерской атаке», — указывает Group-IB.

Специалисты Group-IB также установили, что недавно шифровальщик Petya. А использовала группа Cobalt для сокрытия следов целевой атаки на финансовые учреждения.

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