Клон вируса WannaCry2 парализовал компьютеры «Башнефти»
Предположительно, пострадали и другие крупные компании.
Предположительно, пострадали и другие крупные компании.
Все компьютеры «Башнефти» (включая НПЗ «Башнефть», «Башнефть-Добыча» и управлении «Башнефти») заражены
Шифровальщик предупредил пользователей, что все их файлы заражены, а попытки самостоятельного восстановления — бесполезны. Шифровальщик предлагает перевести $300 в криптовалюте биткоин в обмен за разблокировку доступа.
Один из сотрудников «Башнефти» на условиях анонимности рассказал «Ведомостям» об атаке: «Вирус вначале отключил доступ к порталу, к внутреннему мессенджеру Skype for business, к MS Exchange, значения не придали, думали просто сетевой сбой, далее компьютер перезагрузился с ошибкой. “Умер” жесткий диск, следующая перезагрузка уже показала красный экран». По его словам, все сотрудники получили распоряжение выключить компьютеры.
Хакерская атака могла привести к серьезным последствиям, однако благодаря тому, что компания перешла на резервную систему управления производственными процессами, ни добыча, ни подготовка нефти не остановлены, сообщил представитель «Роснефти».
«Распространители лживых панических сообщений будут рассматриваться как сообщники организаторов хакерской атаки и вместе с ними нести ответственность
Помимо Башнефти, атаке подверглись и другие крупные компании, утверждает автор
Сейчас речь идет не об известном вирусе WannaCry, а о подобной по своему поведению вредоносной программе, сообщил Литреев. По его словам, вирус является модификацией известного вируса Petya.A, он поражает жесткий диск и распространяется при помощи ссылок в письмах. Стоит
По данным криминалистической лаборатории
В
ЧТО ТАКОЕ WANNA CRY
Волна заражений вирусом шифровальщиком WannaCry месяц назад прошла по всему миру. Вирус заражал компьютеры, не установившие обновление операционной системы. В ходе хакерской атаки вирус WannaCry заразил до 300 000 компьютеров по всему миру и зашифровал информацию на них, сделав ее недоступной для использования. В России были атакованы «Мегафон» и МВД.
Жертвам предлагалось заплатить за разблокирование данных, переслав на
Атаку WannaCry удалось быстро остановить, но, как предупреждали эксперты «Лаборатории Касперского», у вируса довольно быстро появились модификации, причем ни одна из них не была создана авторами оригинального вымогателя: ситуацией воспользовались другие киберпреступники.
2. Нужно организовать судебное давление на всяких касперских и даниловых.