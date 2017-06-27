Восьмиэтажный ветеринарный центр на Лиговском построят за бюджетный миллиард
Новый городской ветеринарный центр на Лиговском проспекте, 291, будет не выше 31 метра, рассказали «Фонтанке» 27 июня в петербургском управлении ветеринарии.
Новый городской ветеринарный центр на Лиговском проспекте, 291, будет не выше 31 метра, рассказали «Фонтанке» 27 июня в петербургском управлении ветеринарии.
Ранее стало известно о том, что ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция» заключила контракт на строительство клиники для животных с единственным поставщиком — ООО «НордИнвестСтрой» — на сумму 1 млрд 179 млн рублей. Информация о заключении контракта была размещена на портале госзакупок 26 июня.
Как рассказали «Фонтанке» в горветстанции, участок по этому адресу находится в постоянном бессрочном пользовании. Небольшие здания старой клиники в
О том, что город планирует построить на месте старой клиники большой новый центр, стало известно еще в 2014 году. Любопытно, что, пока готовили проект, этот участок попал в охранную зону, где разрешалось строить лишь здания высотой до 25 метров, а изначальный проект предполагал высоту в 35 метров. И Госстройнадзор поначалу отказался выдавать ветеринарам разрешение на начало работ, поскольку изменилось законодательство.
В последние годы в городе были реконструированы или построены ветклиники в Центральном районе, Зеленогорске, Приморском и Калининском районах.