Грифоны с Банковского моста станут темно-зелеными после реставрации
Скульптурам вернут исторический цвет.
Скульптурам вернут исторический цвет.
Грифоны с Банковского моста станут
На мифических существах появится больше позолоченных элементов, также будут обновлены детали фонарей и гребешки. Кроме того, у грифонов появится скрытая электропроводка.
Финальное покрытие краской нанесут на скульптуры уже на месте.
Напомним, реставрация грифонов с Банковского моста началась в январе текущего года. Работы планируют завершить к ноябрю.