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19:12 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Грифоны с Банковского моста станут темно-зелеными после реставрации

Скульптурам вернут исторический цвет.

Источник: РИА "Новости"

Грифоны с Банковского моста станут темно-зелеными после завершение реставрации, сообщает Фонтанка. Ру. Таким образом, скульптуры снова будут выглядеть так же, как до 1950-х годов.

На мифических существах появится больше позолоченных элементов, также будут обновлены детали фонарей и гребешки. Кроме того, у грифонов появится скрытая электропроводка.

Финальное покрытие краской нанесут на скульптуры уже на месте.

Напомним, реставрация грифонов с Банковского моста началась в январе текущего года. Работы планируют завершить к ноябрю.

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