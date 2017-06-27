Грифоны с Банковского моста станут темно-зелеными после реставрации

Грифоны с Банковского моста станут темно-зелеными после завершение реставрации, сообщает Фонтанка. Ру. Таким образом, скульптуры снова будут выглядеть так же, как до 1950-х годов.

На мифических существах появится больше позолоченных элементов, также будут обновлены детали фонарей и гребешки. Кроме того, у грифонов появится скрытая электропроводка.

Финальное покрытие краской нанесут на скульптуры уже на месте.

Напомним, реставрация грифонов с Банковского моста началась в январе текущего года. Работы планируют завершить к ноябрю.