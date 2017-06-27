Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
История с результатами ЕГЭ Стеши Маликовой приняла новый поворот
Минздрав назвал самые здоровые и больные регионы
"От вида бросило в жар": светский хроникер о платье Сотникововй
Названа дата наступления глобальной аномальной жары
Международный опрос показал, как в мире относятся к США
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado
Пять способов трансформировать свой автомобиль
«Калашников» изобрел бесшумный дрон, не имеющий аналогов – СМИ
Тимошенко назвала возможный срок распада Украины
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
39-летняя Ольга Орлова отказалась выходить замуж
Растительный белок защищает от ранней менопаузы
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
21Открытие Московского международного кинофестиваля
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
17:49 (мск), источник: "Российская газета"

Представителей IATA пригласили в Крым для оценки аэропорта

Представители Международной ассоциации воздушного транспорта (International Air Transport Association — IATA) могут посетить Симферополь, чтобы оценить уровень организации воздушного движения на полуострове.

Как сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов на встрече с генеральным директором IATA Александром де Жюньяком, такой визит был бы полезен для всех сторон.

— Было бы полезным организовать посещение районного диспетчерского центра (РПЦ) Симферополь представителями IATA и на месте убедиться в том, что деятельность этого органа обслуживания воздушного движения осуществляется в полном соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой ICAO, — цитирует Соколова сайт Минтранса. — При этом гарантируется безопасность и эффективность полетов международной гражданской авиации, а также своевременность проведения поисково-спасательных работ в этом регионе.

На повестке дня переговоров стояла проблема урегулирования полетов международной гражданской авиации над Черным морем. Министр транспорта РФ предложил рассмотреть вопрос о возврате к двустороннему формату российско-украинского диалога при посредничестве ИКАО и поддержке ИАТА о нормализации полетов в воздушном пространстве в границах РПИ Симферополь.

Справка «РГ»

Международная ассоциация воздушного транспорта (International Air Transport Association — IATA — неправительственная организация авиаперевозчиков, которая была основана в апреле 1945 г. в Гаване. Сегодня более 270 членов IATA представляют свыше 140 государств всех частей мира. Влияние и деятельность IATA носит глобальный характер, что нашло отражение в ее уставе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Вирус-вымогатель атаковал российские компании
Вирус-вымогатель Petya атаковал российские и украинские компании
В Кремле прокомментировали слова Макрона о «российской агрессии»
Суд в Париже снял арест со счетов «Роскосмоса» по делу ЮКОСа
Колосков: Поступок Дзюбы и Кокорина говорит о складе ума
Минздрав назвал самые "здоровые" и "больные" регионы России
Суд возложил часть вины за резню в Сребренице на Нидерланды
Три журналиста CNN уволились после скандала со статьей о России
Спорт
Казань не устает от Роналду: город встретил полуфиналистов КК Сборные Португалии и Чили по футболу прибыли в Казань, где в среду встретятся в полуфинале Кубка конфедераций
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Стало известно о состоянии Владимира Этуша В пресс-службе Театра Вахтангова, где служит 95-летний актер, накануне госпитализированный с травмой, рассказали о его самочувствии
Недвижимость
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь