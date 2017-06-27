Представителей IATA пригласили в Крым для оценки аэропорта

Как сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов на встрече с генеральным директором IATA Александром де Жюньяком, такой визит был бы полезен для всех сторон.

— Было бы полезным организовать посещение районного диспетчерского центра (РПЦ) Симферополь представителями IATA и на месте убедиться в том, что деятельность этого органа обслуживания воздушного движения осуществляется в полном соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой ICAO, — цитирует Соколова сайт Минтранса. — При этом гарантируется безопасность и эффективность полетов международной гражданской авиации, а также своевременность проведения поисково-спасательных работ в этом регионе.

На повестке дня переговоров стояла проблема урегулирования полетов международной гражданской авиации над Черным морем. Министр транспорта РФ предложил рассмотреть вопрос о возврате к двустороннему формату российско-украинского диалога при посредничестве ИКАО и поддержке ИАТА о нормализации полетов в воздушном пространстве в границах РПИ Симферополь.

Справка «РГ»

Международная ассоциация воздушного транспорта (International Air Transport Association — IATA — неправительственная организация авиаперевозчиков, которая была основана в апреле 1945 г. в Гаване. Сегодня более 270 членов IATA представляют свыше 140 государств всех частей мира. Влияние и деятельность IATA носит глобальный характер, что нашло отражение в ее уставе.