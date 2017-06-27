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18:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Арабская авиакомпания предложила пассажирам платить за свободные места в лайнере

Национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Etihad Airways представила новую услугу для пассажиров, позволяющую путешествовать без соседей. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Источник: AFP 2017

Данный сервис доступен для клиентов авиакомпании в эконом-классе. При бронировании билета онлайн пассажир может попросить оставить свободными от одного до трех соседних кресел в зависимости от загрузки рейса и конфигурации салона.

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Таким образом путешественник обеспечит себе более комфортный перелет. Новая услуга является платной. Ее стоимость пока неизвестна, однако в Etihad Airways заверяют, что цена будет приемлемой. Пассажира уведомят о том, подтверждена ли его заявка на свободные соседние места, за 30 часов до отправления воздушного судна.

Кроме того, Etihad Airways объявила и о других нововведениях в области клиентского обслуживания. Так, пассажиры эконом-класса за дополнительную плату получат доступ в VIP-залы ожидания в десяти аэропортах по всему миру — в авиагаванях Абу-Даби, Лондона, Дублина, Парижа, Нью-Йорка и других транспортных узлах.

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В мае авиапассажиры в ходе опроса заявили, что потребовали бы 39 долларов с сидящего впереди в самолете попутчика за его право откидывать спинку кресла.

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