Арабская авиакомпания предложила пассажирам платить за свободные места в лайнере

Данный сервис доступен для клиентов авиакомпании в эконом-классе. При бронировании билета онлайн пассажир может попросить оставить свободными от одного до трех соседних кресел в зависимости от загрузки рейса и конфигурации салона.

Таким образом путешественник обеспечит себе более комфортный перелет. Новая услуга является платной. Ее стоимость пока неизвестна, однако в Etihad Airways заверяют, что цена будет приемлемой. Пассажира уведомят о том, подтверждена ли его заявка на свободные соседние места, за 30 часов до отправления воздушного судна.