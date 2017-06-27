Жители Симферополя с июля будут оплачивать освещение лестничных клеток и лифтов

Речь, по его словам, идет о жильцах многоквартирных домов, которые находятся в управлении МУПов «Киевский жилсервис», «Железнодорожный жилсервис» и «Центральный жилсервис». Дело в том, что эти муниципальные компании до сих пор не заключили договоры с «Крымэнерго» на поставку электрической энергии на общедомовые нужды. В настоящий момент в отношении данных предприятий возбуждены судебные дела о понуждении к заключению договоров энергоснабжения. Однако, по словам Сергеева, даже при положительном решении суда симферопольцам все равно придется оплачивать эту услугу.
Заместитель гендиректора по взаимодействию с потребителями, коммерческий директор ГУП РК «Крымэнерго» Валерий Сергеев.
«Проблема с выставлением счетов на ОДН не снимается, даже если мы с ними заключим договор (“Крымэнерго” с ними судится на понуждение заключения договоров на поставку электроэнергии), т.к. при выборе жильцами управляющей компанией была исключена обязательная услуга: оплата ОДН. Освещение лифтов, лестничных шахт, пролетов не было ими включено в тариф. Поэтому до решения и урегулирования этого вопроса МУПами и администрацией по включению этих тарифов в услуги, “Крымэнерго” выставит счета в уже существующие платежки», — пояснил Сергеев.
По его словам, плата за свет на общедомовые нужды будет зависеть от количества этажности, наличия лифта в доме и будет выставляться по приказу, утвержденному тарифным комитетом РК. Так, например, объем электроэнергии на ОДН для 1−2-этажного дома за один кВт/ч в месяц на 1 кв м общей площади составит 12 Вт, для дома не больше четырех этажей — 19 Вт, для пятиэтажного дома — 21 Вт, а для 10-этажного и выше- 74 Вт. Данный объем потребленной электроэнергии разделят на количество квартир. Сергеев при этом подчеркнул, что плата за электроэнергию на ОДН каждый месяц будет одинакова и не зависит от рабочего состояния приборов освещения или лифтов. Она будет указана в платежном документе отдельной строкой.
ОДН не плюсуется к общему объему, потребленному квартирой, а идет отдельной строчкой в счете. На сегодняшний день 1 кВт/ч в июне стоит 2,89 руб в городе и 2,67 рублей в сельской местности. Мы должны рассчитать по нормативу, а разницу выставить МУПу. В общедомовых сетях есть потери на передачу электрической энергии, любые потери должны возмещаться, они ложатся на управляющую компанию. Жильцы пусть не переживают: лишних киловатт/часов “Крымэнерго” им не приплюсует.
коммерческий директор ГУП РК "Крымэнерго" Валерий Сергеев
В случае, если в многоквартирном доме установлен общедомовой счетчик, и есть соответствующее решение общего собрания жильцов, то объем электроэнергии, потребленный на ОДН, будет определяться как разница между общим объемом электроэнергии, потребленным многоквартирным домом, и совокупным объемом, потребленным в жилых помещениях. В то же время Сергеев отметил, что жильцам не придется платить за свет в помещениях, которые сданы в аренду.
«Нежилые помещения, колясочные, щитовые — а в ней тоже горит свет — все это учитывается в общедомовых нуждах. Но при этом, если используется часть помещения в сдачу в аренду, это отнимается от общего потребления дома, не включается в ОДН, они на прямых расчетах в «Крымэнерго», — сказал он.
В «Крымэнерго» заверили, что счет будет выставляться на каждую квартиру отдельно и из-за неплательщиков добросовестные жильцы страдать не будут.
«ОДН выставляется и рассчитывается конкретно на квартиру. Не пострадает сосед от того, что кто-то из его недобросовестных соседей не заплатил. Если не заплатил, “Крымэнерго” будет себя вести, как этого требует закон: судимся, взыскиваем по судам. За соседа платить не придется», — подчеркнул он.