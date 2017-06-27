Жители Симферополя с июля будут оплачивать освещение лестничных клеток и лифтов

Речь, по его словам, идет о жильцах многоквартирных домов, которые находятся в управлении МУПов «Киевский жилсервис», «Железнодорожный жилсервис» и «Центральный жилсервис». Дело в том, что эти муниципальные компании до сих пор не заключили договоры с «Крымэнерго» на поставку электрической энергии на общедомовые нужды. В настоящий момент в отношении данных предприятий возбуждены судебные дела о понуждении к заключению договоров энергоснабжения. Однако, по словам Сергеева, даже при положительном решении суда симферопольцам все равно придется оплачивать эту услугу.

Заместитель гендиректора по взаимодействию с потребителями, коммерческий директор ГУП РК «Крымэнерго» Валерий Сергеев.

«Проблема с выставлением счетов на ОДН не снимается, даже если мы с ними заключим договор (“Крымэнерго” с ними судится на понуждение заключения договоров на поставку электроэнергии), т.к. при выборе жильцами управляющей компанией была исключена обязательная услуга: оплата ОДН. Освещение лифтов, лестничных шахт, пролетов не было ими включено в тариф. Поэтому до решения и урегулирования этого вопроса МУПами и администрацией по включению этих тарифов в услуги, “Крымэнерго” выставит счета в уже существующие платежки», — пояснил Сергеев.

По его словам, плата за свет на общедомовые нужды будет зависеть от количества этажности, наличия лифта в доме и будет выставляться по приказу, утвержденному тарифным комитетом РК. Так, например, объем электроэнергии на ОДН для 1−2-этажного дома за один кВт/ч в месяц на 1 кв м общей площади составит 12 Вт, для дома не больше четырех этажей — 19 Вт, для пятиэтажного дома — 21 Вт, а для 10-этажного и выше- 74 Вт. Данный объем потребленной электроэнергии разделят на количество квартир. Сергеев при этом подчеркнул, что плата за электроэнергию на ОДН каждый месяц будет одинакова и не зависит от рабочего состояния приборов освещения или лифтов. Она будет указана в платежном документе отдельной строкой.