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18:27 (мск), источник: АиФ Крым

В столице Крыма снесут девять самостроев в ближайшие три месяца

Владельцам объектов капитального строительства предоставили возможность самостоятельно их демонтировать.

В столице Крыма планируют демонтировать девять объектов капстроительства за ближайшие три месяца, передает пресс-служба администрации Симферополя.

Соответствующие постановления приняты по объектам, находящимся по адресам: переулок Русский, 83, улица Киевская, 4ж, улица Пахотная, 5, проспект Кирова/улица Попова, 70/2, улица Декабристов, 23, а также четыре капитальных гаража по улицам Пушкина, 26 и Самокиша, 16.

Согласно данным представителей администрации, владельцам дали не более трех месяцев, чтобы те могли самостоятельно снести перечисленные объекты. В ином случае демонтировать объекты будет департамент городского хозяйства, при том, что расходы за эти работы владельцам необходимо будет возместить.

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