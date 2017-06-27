В столице Крыма снесут девять самостроев в ближайшие три месяца

В столице Крыма планируют демонтировать девять объектов капстроительства за ближайшие три месяца, передает пресс-служба администрации Симферополя.

Соответствующие постановления приняты по объектам, находящимся по адресам: переулок Русский, 83, улица Киевская, 4ж, улица Пахотная, 5, проспект Кирова/улица Попова, 70/2, улица Декабристов, 23, а также четыре капитальных гаража по улицам Пушкина, 26 и Самокиша, 16.

Согласно данным представителей администрации, владельцам дали не более трех месяцев, чтобы те могли самостоятельно снести перечисленные объекты. В ином случае демонтировать объекты будет департамент городского хозяйства, при том, что расходы за эти работы владельцам необходимо будет возместить.