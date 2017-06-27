Доллар и евро завтра подорожают: Нацбанк опустил официальную гривню
Официальный курс НБУ на 29 июня: 100 USD — 2608.0120 грн; 100 EUR — 2941.3159 грн; 10 RUR — 4.4290 грн.
Официальный курс НБУ на 29 июня: 100 USD — 2608.0120 грн; 100 EUR — 2941.3159 грн; 10 RUR — 4.4290 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США — 2608.0120 (27 июня — 2603.6606).
100 EUR — 2941.3159 (27 июня — 2912.7151).
10 RUR — 4.4290 (27 июня — 4.4129).
Во вторник, 27 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,07/26,08 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,42/29,43 грн/евро, по отношению к российскому рублю — на уровне 0,4416/0,4421 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,08 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 414 сделок на сумму 198,9 млн долл.