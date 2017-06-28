Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
СМИ: Жадность сорвала курортный сезон в Крыму
Для россиян изменят порядок оплаты услуг ЖКХ
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми
Отец «пьяного» ребенка раскрыл итоги автотехнической экспертизы
В 2 раза быстрее инфляции Почему в России стремительно дорожает бензин?
Акиньшина примерила свадебное платье на съемках: первые кадры
Ревва, Ходченкова, Климова и другие на открытии ММКФ 2017
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
«Калашников» изобрел бесшумный дрон, не имеющий аналогов – СМИ
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
Тимошенко назвала возможный срок распада Украины — СМИ
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
10:06 (мск), источник: Вести - Калининград

На Куршской косе началось строительство смотровой площадки на высоте Эфа

На Куршской косе началось строительство смотровой площадки на высоте Эфа. Обзорные вышки обновляют в рамках благоустройства заповедника.

Источник: Вести - Калининград

Через 2 недели работы на объекте планируют завершить. Впрочем, на этом обновление парка не закончится, специалисты приступят к монтажу ещё двух смотровых площадок.

Маршрут по высоте Эфа протяжённостью, примерно, 3 км является одним из самым популярными. В пик туристического сезона за один день здесь проходит до 2000 человек.

В уникальном природный комплексе находится одна из самых высоких дюн в Европе — Ореховая. На её вершине можно услышать знаменитые «поющие пески».

Самая высокая точка дюны в Калининградской области- 62 метра над уровнем моря. Здесь с обзорных площадок открывается всё многообразие ландшафтов косы: море, залив, лес.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Знаменитую фитнес-модель убили сливки
В ЮАР овца родила "получеловека". ФОТО
Знаменитую фитнес-модель убили сливки
В Венесуэле группа силовиков атаковала Верховный суд и МВД
СМИ сообщили о взятом в плен под Луганском российском разведчике
«Газпром» может полностью покинуть Турцию уже в этом году
На Курилы впервые в истории прибыла бизнес-миссия из Японии
В Испании, Британии и ФРГ задержаны подозреваемые в связях с ИГ
Принц Уильям пытался выменять голоса на выборах организатора ЧМ
Причиной аварии в метро Нью-Йорка стал плохо закрепленный рельс
Спорт
«Хотели бы покормить Роналду». Казань готовится к полуфиналу Прогулка по городу накануне полуфинального матча Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Стало известно о состоянии Владимира Этуша В пресс-службе Театра Вахтангова, где служит 95-летний актер, накануне госпитализированный с травмой, рассказали о его самочувствии
Недвижимость
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь