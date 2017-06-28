На Куршской косе началось строительство смотровой площадки на высоте Эфа

Через 2 недели работы на объекте планируют завершить. Впрочем, на этом обновление парка не закончится, специалисты приступят к монтажу ещё двух смотровых площадок.

Маршрут по высоте Эфа протяжённостью, примерно, 3 км является одним из самым популярными. В пик туристического сезона за один день здесь проходит до 2000 человек.

В уникальном природный комплексе находится одна из самых высоких дюн в Европе — Ореховая. На её вершине можно услышать знаменитые «поющие пески».

Самая высокая точка дюны в Калининградской области- 62 метра над уровнем моря. Здесь с обзорных площадок открывается всё многообразие ландшафтов косы: море, залив, лес.