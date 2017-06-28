Чипировать древесину Иркутская область пока не готова

Пилотный проект должны были запустить 1 августа. Однако в системах учёта древесины пока недостаточно открытых данных, по которым будут проверять «чистоту» леса. Для заполнения этой базы министерство лесного комплекса области и Рослесхоз подпишут соглашение об информационном обмене. Также арендаторам лесных участков придётся купить оборудование для кодирования карт, а пунктам приёма — считыватели информации.