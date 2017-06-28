«Аэрофлот» отменил 28 июня два рейса между Москвой и Минском
Компания «Аэрофлот — российские авиалинии» 28 июня не выполнит два рейса, связывающие Москву и Минск.
Компания «Аэрофлот — российские авиалинии» 28 июня не выполнит два рейса, связывающие Москву и Минск.
Такие выводы можно сделать, исходя из расписания на
Отменен рейс SU1842, который должен был отправиться из Москвы в столицу Беларуси в 16.10. Обратный рейс SU1843 в 18.30 из Минска в Москву также не вылетит.
Ни в расписании, ни на сайте перевозчика нет объяснения причин отмены рейсов.
Во вторник, 27 июня, «Аэрофлот» отменил те же рейсы, пишет БЕЛТА. Всего в июне российский авиаперевозчик не выполнил более десятка вылетов, связывающих две столицы.