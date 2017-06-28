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07:52 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

«Аэрофлот» отменил 28 июня два рейса между Москвой и Минском

Компания «Аэрофлот — российские авиалинии» 28 июня не выполнит два рейса, связывающие Москву и Минск.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Такие выводы можно сделать, исходя из расписания на онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Отменен рейс SU1842, который должен был отправиться из Москвы в столицу Беларуси в 16.10. Обратный рейс SU1843 в 18.30 из Минска в Москву также не вылетит.

Ни в расписании, ни на сайте перевозчика нет объяснения причин отмены рейсов.

Во вторник, 27 июня, «Аэрофлот» отменил те же рейсы, пишет БЕЛТА. Всего в июне российский авиаперевозчик не выполнил более десятка вылетов, связывающих две столицы.

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