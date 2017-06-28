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03:21 (мск), источник: Вести Иркутск

Дворец бракосочетания в Иркутске отремонтируют за 39 млн рублей

Дворец бракосочетания в Иркутске отремонтируют за 39 миллионов рублей из бюджета области. Аукцион на капитальный ремонт уже объявили.

Источник: Вести Иркутск

В дворце выполнят фасадные и кровельные работы, отремонтируют инженерные сети, установят автоматические раздвижные двери. Также у здания появится новая вывеска. На территории вокруг дворца высадят деревья и кустарники. Подрядчик должен выполнить ремонт за 130 дней. Всё это время загс будет работать.

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