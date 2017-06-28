Дворец бракосочетания в Иркутске отремонтируют за 39 млн рублей

В дворце выполнят фасадные и кровельные работы, отремонтируют инженерные сети, установят автоматические раздвижные двери. Также у здания появится новая вывеска. На территории вокруг дворца высадят деревья и кустарники. Подрядчик должен выполнить ремонт за 130 дней. Всё это время загс будет работать.