Дворец бракосочетания в Иркутске отремонтируют за 39 млн рублей
Дворец бракосочетания в Иркутске отремонтируют за 39 миллионов рублей из бюджета области. Аукцион на капитальный ремонт уже объявили.
Дворец бракосочетания в Иркутске отремонтируют за 39 миллионов рублей из бюджета области. Аукцион на капитальный ремонт уже объявили.
В дворце выполнят фасадные и кровельные работы, отремонтируют инженерные сети, установят автоматические раздвижные двери. Также у здания появится новая вывеска. На территории вокруг дворца высадят деревья и кустарники. Подрядчик должен выполнить ремонт за 130 дней. Всё это время загс будет работать.