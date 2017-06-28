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04:14 (мск), источник: AmurMedia.ru

МинЖКХ Хабаровского края: о росте тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2017 года

Увеличение платы обусловлено ростом цен на энергоносители, топливо, материалы.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 28 июня, AmurMedia.

В Хабаровском крае с 1 июля 2017 года, как и по всей России, произойдет повышение тарифов на коммунальные ресурсы. Согласно действующему законодательству тарифы на коммунальные услуги устанавливаются органами регулирования субъекта Российской Федерации. В Хабаровском крае таким органом является комитет по ценам и тарифам правительства края, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.

Особенностью тарифного регулирования на коммунальные ресурсы, начиная с 2012 года, является календарная разбивка тарифов. Тарифы устанавливаются с 01 января по 30 июня на уровне, не превышающем действующие тарифы на 31 декабря предыдущего года, а с 01 июля осуществляется индексация (рост) тарифов.

На 2017 год цены (тарифы) на коммунальные ресурсы комитетом утверждены на основании Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016−2018 годы и в рамках, установленных Федеральной антимонопольной службой России предельных уровней тарифов.

Средний рост тарифов на коммунальные ресурсы с 1 июля 2017 года в Хабаровском крае сложится на уровне:

— на услуги электроснабжения — 3,9%

— газоснабжения: природный газ — 3,0%, сжиженный газ — 4,1%.

— отопление — 4,1% для потребителей ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», без роста для потребителей, получающих тепловую энергию от котельных края и рассчитывающихся за отопление по предельному максимальному тарифу, устанавливаемому ежегодно губернатором края.

— горячее водоснабжение — 4,3%

— холодное водоснабжение — 5,8%

— водоотведение — 6,7%

Рост тарифов на коммунальные услуги обусловлен ростом цен на энергоносители, топливо, материалы.

Население по экономически обоснованным тарифам не рассчитывается.

Стоимость тепловой энергии с 1 июля 2017 г., производимой отдельными котельными края, составляет от 2,4 до 13,7 тысяч рублей за 1 Гкал (без НДС).

В соответствии с Законом Хабаровского края от 24 ноября 2004 г. № 222 «О возмещении организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую для нужд населения» население, получающее услуги отопления от котельных, оплачивает тепловую энергию по предельным максимальным тарифам, ежегодно утверждаемым губернатором края.

На 2017 год предельные тарифы постановлением губернатора Хабаровского края от 01 октября 2016 г. № 100 «О предельных максимальных тарифах на тепловую энергию на 2017 год» установлены с 01 января по 31 декабря 2017 г. в размере 2 698,36 руб./Гкал, для населения, проживающего в муниципальных районах Хабаровского края, относящихся к районам Крайнего Севера (Аяно-Майский, Охотский муниципальные районы) — 1 575,16 руб./Гкал (с НДС).

Население Хабаровского края с 1 июля 2017 г. оплачивает от 14% до 96% от тарифов на тепловую энергию.

Стоимость электрической энергии, производимой в крае дизельными электростанциями, с 01 июля 2017 г. составляет от 8 до 82 рублей за 1 кВт.ч (без НДС).

Население Хабаровского края оплачивает электроэнергию по единым тарифам, на минимальном уровне, установленном ФАС России (с 1 июля 2017 г. для населения, проживающего в городских поселениях в домах, оборудованных газовыми плитами — 4,27 руб./кВт.

Стоимость тепловой энергии с 1 июля 2017 г., для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами и в сельских населенных пунктах — 2,99 руб./кВт.ч.). Тарифы для населения составляют от 4% до 55% от тарифов на электроэнергию, утвержденных для ресурсоснабжающих организаций.

Разница в стоимости тепловой и электрической энергии возмещается за счет средств краевого бюджета.

Рост платы граждан за коммунальные услуги в Хабаровском крае ограничен предельными индексами роста платы граждан по муниципальным образованиям Хабаровского края на 2017 год, утвержденными постановлением губернатора Хабаровского края 28.11.2016 № 117.

С 1 июля 2017 г. предельный индекс роста платы составляет 4,1% по всем поселениям края.

Гражданам, у которых рост совокупного платежа за коммунальные услуги с июля текущего года относительно платежа за декабрь предыдущего года превышает установленный индекс роста (4,1%), предоставляется компенсация.

Компенсация не носит «заявительный» характер, сумма компенсации указывается в счет-квитанции и уменьшает начисленную плату за коммунальные услуги.

При расчете компенсации плата за коммунальные услуги рассчитывается без учета повышающих коэффициентов.

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