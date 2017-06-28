Дворы Новосибирска благоустроят на 400 млн рублей

Необычный проект этой площадки — Подводный мир с дельфинами, ракушками и золотой рыбкой — для Галины Климук и ТОС «Кожевниковский» — был первым опытом борьбы за городские гранты. 10 лет назад большинство дворов Северо-Чемского жилмассива выглядели, как обычные неухоженные пустыри. Сегодня это один из лучших примеров — какой эффект приносит инициатива местных жителей, умноженная на участие бюджета. Клумбы, лавочки, детские городки, теннисные столы и волейбольные площадки. В летний день во дворах — и стар, и млад. Даже серые бетонные панели у входов в подъезды заиграли красками и яркими рисунками. Для совета депутатов Новосибирска такая поддержка ТОСов — один из приоритетов.

Дмитрий Асанцев, Председатель Совета депутатов города Новосибирска: «Очень многие, кто возвращается на Северо-Чемской, кто не был здесь 5, 7, 10 лет, они говорят — район кардинально поменялся. Из таких вещей складывается наша большая повседневная жизнь. Складывается отношение и проявляется любовь к нашей малой Родине. Конечно, жалеющих попасть в эту программу всегда больше и мы стараемся со стороны совета депутатов Новосибирска каждый раз, когда исполнительной властью защищается бюджет, мы стараемся ни в коем случае грантовую тему не урезать, а если есть возможность — то добавлять, потому что активность в городе растет».

Ольга Омелаенко, Корреспондент: «В этом году города получили и федеральные деньги на благоустройство дворов. Активисты ТОС Кожевниковский попросили у своей золотой рыбки победы и в этом конкурсе. В итоге три двора ТОСа попали в федеральную программу. Здесь появится новая спортивная площадка, зона отдыха для взрослых и место для игр самых маленьких жителей жилмассива».

Контракты с подрядчиками уже заключили. По федеральной программе на благоустройство город получил больше 200 миллионов рублей. Еще 200 миллионов выделили городской и областной бюджеты. В сумме это почти в 4 раза больше, чем год назад. Работы во дворах начнут уже в июле.