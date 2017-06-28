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04:54 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске приступили к благоустройству дворов

В Красноярске начался активный ремонт дворов. Причём в этом году приведут в порядок рекордное количество придомовых территорий, ещё до начала работ жителей спросили, какими они видят свои дворы.

Источник: Вести - Красноярск

Работы по ремонту дворов сейчас в самом разгаре. Планы обширные, планируется привести в порядок больше 220 дворов Красноярска, это в три раза больше, чем за прошлые годы. Работы проводятся по федеральной программе, и это не столько ремонт дворов, сколько проект, направленный на то, чтобы создать у людей чувство хозяина.

«Мы рассчитываем, что те собрания, которые были проведены при подготовке к реализации данного проекта, те проектные решения, которые были согласованы с гражданами, это осмысленные решения, которые не были навязаны людям», — подчеркнул глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

Началу реализации предшествовали многомесячные консультации с жителями — именно они решали, каким будет их двор. «Основное условие программы — активное участие жителей, и в этом году попали в программу в том числе те дворы, в которых жители максимально активно участвовали, потому что при отборе дворов учитывался и процент проголосовавших», — пояснил депутат городского совета Красноярска Виталий Дроздов.

Во дворах меняется асфальт, устанавливаются бордюры, прокладываются дорожки, монтируются детские площадки, разбиваются новые газоны. Все работы должны быть завершены до осени. Однако проект благоустройства дворов Красноярска будет продолжен и в следующие годы.


Дмитрий БЫЗОВ

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