Во Владивостоке разгорается новый скандал со строительством

Во Владивостоке готовится разгореться новый скандал со строительством, сообщает РИА VladNews со ссылкой на фонд «Горожанин и гражданин». Старая «серая схема» оприходования земли (обкатанная на сквере на Бестужева, 40 и в Почтовом переулке возле дома Элеоноры Прэй) осуществляется теперь на Эгершельде, бьют тревогу горожане.

Повторяется ситуация с якобы не завершенным строительством (готовностью в 1%), которое нужно реконструировать, спиленные по-быстрому деревья, многочисленные суды по спорной территории, отказ жителям. При этом и строители, и щит на заборе утверждают: на Станюковича, 39"А будет построен корпоративный гараж.

А вот сайт компании-проектировщика (страница, посвященная стройке по этому адресу, с сайта теперь удалена, но ее успели сохранить в кэше) не так давно утверждал: на Станюковича, 39"А после реконструкции незавершенного объекта будет располагаться многоквартирный дом:

При этом кадастровая карта утверждает: разрешенное использование данного участка — для объектов общественно-делового значения. Что не соотносится с понятием «жилой дом».

Кроме того, вызывает эта стройка и еще один вопрос: зачем компании ООО «Бастион-Вл», находящейся на улице Бородинской, гараж, расположенный на Эгершельде — то есть, на противоположном конце города и в более в престижном районе?

Необходимо отметить, что передача земельного участка с «незавершенным строительством» была произведена другим ООО. Учредители обоих фигурирующих в ситуации ООО — братья.

Эти и другие вопросы жители района обсудят в четверг, 29 июня, в 19:00 по адресу ул. Станюковича, 39. Приглашаются все желающие.