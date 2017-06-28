Во Владивостоке разгорается новый скандал со строительством
Фирма со Второй речки решила построить себе элитный гараж на другом конце города?
Фирма со Второй речки решила построить себе элитный гараж на другом конце города?
Во Владивостоке готовится разгореться новый скандал со строительством, сообщает РИА VladNews со ссылкой на фонд «Горожанин и гражданин». Старая «серая схема» оприходования земли (обкатанная на сквере на Бестужева, 40 и в Почтовом переулке возле дома Элеоноры Прэй) осуществляется теперь на Эгершельде, бьют тревогу горожане.
Повторяется ситуация с якобы не завершенным строительством (готовностью в 1%), которое нужно реконструировать, спиленные
А вот сайт
При этом кадастровая карта утверждает: разрешенное использование данного участка — для объектов
Кроме того, вызывает эта стройка и еще один вопрос: зачем компании ООО «Бастион-Вл», находящейся на улице Бородинской, гараж, расположенный на Эгершельде — то есть, на противоположном конце города и в более в престижном районе?
Необходимо отметить, что передача земельного участка с «незавершенным строительством» была произведена другим ООО. Учредители обоих фигурирующих в ситуации ООО — братья.
Эти и другие вопросы жители района обсудят в четверг, 29 июня, в 19:00 по адресу ул. Станюковича, 39. Приглашаются все желающие.