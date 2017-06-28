В закон о краевом бюджете внесены поправки

Разборные мосты на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период приобретут в Приморье. Соответствующие поправки в закон о краевом бюджете утвердили в среду, 28 июня, на заседании Законодательного Собрания края, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Поправки в главный финансовый документ представил первый вице-губернатор Василий Усольцев. Заместитель главы региона акцентировал внимание, что доходы краевого бюджета увеличены на 1,9 миллиардов рублей.

«Это связано с поступлением налоговых и неналоговых доходов, а также субвенций из федерального бюджета», — подчеркнул Василий Усольцев, отметив, что наиболее значительные средства в размере 1,2 миллиардов рублей поступили на восстановление инфраструктуры, разрушенной тайфуном «Лайонрок», еще более 600 миллионов рублей — на приобретение сертификатов для тех, чье жилье стало непригодно для проживания после наводнения.

Также предусмотрено финансирование на исполнение поручения Губернатора Приморья Владимира Миклушевского — покупку двух разборных мостов. По мнению главы региона, разборные конструкции можно будет в случае ЧС.

«Один из таких разборных мостов стоит сейчас в Новолитовске взамен разрушенного. В этом году подготовились к весеннему половодью особенно тщательно, но мы должны быть готовы к возможным ЧС, разборный мост можно установить за неделю, а значит, оперативно обеспечить людям проезд на время восстановительных работ», — подчеркнул Губернатор в марте на заседании Администрации Приморского края.

На это из краевого бюджета направят более 65 миллионов рублей.

Кроме того, предусмотрено дополнительное финансирование на реконструкцию Приморского краевого онкологического диспансера — более пяти миллионов рублей, на капитальные ремонты в Дальнереченской центральной городской больнице — миллион рублей, а также школы № 1 в поселке Славянка Хасанского района — 2,6 миллиона рублей. Еще один миллион рублей предусмотрели на приобретение школьного автобуса в поселок Краскино Хасанского района.

Параметры краевого бюджета с учетом поправок составили: по доходам — 91,8 миллиардов рублей, по расходам — 101,2 миллиарда рублей.

Поправки в бюджет одобрены депутатами краевого парламента в трех чтениях большинством голосов.