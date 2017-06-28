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06:32 (мск), источник: Baikal-info.ru

Отопительный сезон в Вихоревке Братского района снова под угрозой срыва

Начало отопительного сезона в Вихоревке Братского района под угрозой срыва. Об этом 27 июня 2017 года заявил и.о. главы города Сергей Касьянов на круглом столе по вопросам подготовки к отопительному сезону 2017−2018 годов, который прошел в Законодательном собрании Иркутской области. «Котельная практически не готова к прохождению отопительного сезона. Работы по ремонту проводятся, но их объем недостаточен. У нас такая же ситуация, как в прошлом году — весь отопительный сезон под большой угрозой», — сказал и.о. главы.


Как рассказал заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Александр Барнаков, безаварийного отопительного сезона в Вихоревке не будет, пока там не установится внятная эксплуатация котельной «Водогрейная». По его словам, сейчас ведутся работы, чтобы расторгнуть концессионное соглашение с компанией ООО «Тепловые сети». Суд назначен на 20 июля 2017 года.

Сейчас также идет подбор эксплуатирующей организации, которая будет проводить следующий отопительный сезон в Вихоревке. По словам Александра Барнакова, он провел переговоры с десятью организациями, но многие из предприятий в Вихоревку не согласны были зайти. «Согласились только две — ООО “Энергосфера” и ООО “СТЭК”, — добавил он. — По нашему мнению, они примерно одинаковы, но ООО “СТЭК” выглядит чуть более сильной, потому что присутствует в нескольких территориях — эксплуатирует котельные в поселках Магистральный и Улькан. Однако стопроцентных гарантий, что они без аварий пройдут отопительный сезон, не может дать никто».

Сергей Касьянов заметил, что он рассмотрел предложения организаций, которых ему рекомендовало правительство Иркутской области, и остановился на предложениях ООО «Энергосфера». Планируется, что с ними будет заключен договор аренды, а после прохождения отопительного сезона — концессионное соглашение.

И.о. главы Вихоревки также рассказал, что в городе есть опасения, что им не хватит финансов, чтобы подготовить котельную к отопительному сезону. По его словам, сейчас идет ремонт двух котлов на котельной «Водогрейная», однако их будет мало, чтобы без аварий пройти отопительный сезон. Когда новая эксплуатирующая организация начнет работать, с ней первоначально будет подписано соглашение, что означает, что она не станет вкладывать большие средства в капитальный ремонт. А денег, которые выделило региональное правительство на эти цели, недостаточно.

«Сумма первоочередных мероприятий по самым скромным оценкам составляет около 81 млн рублей. А ситуация у нас складывается как в прошлом году — мы запрашиваем одну сумму, а получаем в четыре раза меньше», — отметил Сергей Касьянов. Александр Барнаков ответил, что правительство готово в 2017 году выделить Вихоревке 55 млн рублей, а также безвозмездно дать материалы из аварийно-технического запаса. На это и.о. главы заявил, что, даже если сумму выделят в полном объеме, возникнет другая проблема — софинансирование. «Четыре года назад нас переместили в третью бездотационную группу наравне с такими городами как Братск и Иркутск. Теперь софинансирование составляет 17%. Такие суммы для нас неподъемны», — сказал Сергей Касьянов.

Депутат Сергей Бабкин заявил, что все проблемы возникают из-за того, что в Иркутской области нет правильной системы управления работы с ресурсно-снабжающими организациям и ремонта котельных. «Мы сейчас обсуждаем, как затыкать дыры, при том, что в Иркутской области практически отсутствует система управления этим механизмом. Я не уверен, что выстроена правильно тарифная политика, не существует системы управления технической политикой, — отметил депутат. — Теми ресурсами, которыми обладает министерство, этого не сделаешь. Система, которая была создана предыдущими министрами и губернаторами, сломана и ничего нового не создано. Министерство в силу своей занятости и невозможности управлять всем, пытается сбросить груз ответственности на мэров. Сергей Николаевич (Касьянов. — Ред.) будет очередным зайцем с длинными ушами — схватят его за уши и оттрясут, но от этого ничего не изменится. Нет людей, которые должны принимать управленческие решения».

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