К сезону отпусков спрос на доллары в Казахстане вырос почти в полтора раза

При этом майский объём в этом году почти в два раза превышает сумму покупок долларов в мае прошлого года, когда в экономике в общем и на рынке в частности царили пессимистичные настроения.

Резкое увеличение покупки валюты в мае связано с сезонным фактором — валютный курс тенге к доллару оставался на комфортных уровнях, за май укрепившись на 1%.

Спрос на валюту, как на резервный актив, повышается — за пять месяцев текущего года в обменных пунктах страны население купило порядка 3,5 млрд долларов. Это на 13,2% больше суммы за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на рост, скупка наличных долларов в обменниках идёт достаточно медленно, если сравнивать с объёмами в 2014 и 2015 годах. Это говорит о том, что большая часть населения не ожидает девальвационных изменений.

В прошлом году казахстанцы за январь-май купили чуть более 3 млрд долларов — это рекордно низкий показатель за последние 10 лет. В этом году всего в шести шести регионах Казахстана из 16 был зафиксирован рост объёмов покупок населением долларов США в обменных пунктах. За январь-май 2017 года сильнее всего спрос на наличную валюту вырос в Мангистауской области — объём покупок увеличился на 54,3%, или на 65,5 млн долларов.

На втором месте — ЮКО, где за пять месяцев текущего года было куплено на 42,1% больше долларов, чем за аналогичный период прошлого года. Замыкает тройку лидеров Алматы — объём покупок валюты населением в обменниках за год вырос на 27,4%, или на 356,2 млн долларов.