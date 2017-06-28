Долг по зарплате в Приморье составляет 570 млн рублей

Рекордсменом по невыплате зарплаты работником до сих пор является ОАО «Радиоприбор», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Всего за 5 месяцев 2017 года органами прокуратуры края выявлено 3648 нарушений трудовых прав граждан на оплату труда, в целях устранения которых внесено 354 представления об устранении нарушений законодательства в сфере оплаты труда, принесено 449 протестов.

В интересах работников направлено в суд 2264 иска (заявления) на общую сумму более 59,5 млн рублей, объявлено 37 предостережений.