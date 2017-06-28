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08:06 (мск), источник: Вести Приморье

Долг по зарплате в Приморье составляет 570 млн рублей

Размер задолженности по зарплате в Приморье составил в общем 570 млн рублей, должниками числятся 46 организаций. В общую сумму долга также входит задолженность 23 предприятий, находящихся в различных стадиях несостоятельности (банкротства) в размере более 370 млн рублей.

Рекордсменом по невыплате зарплаты работником до сих пор является ОАО «Радиоприбор», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Всего за 5 месяцев 2017 года органами прокуратуры края выявлено 3648 нарушений трудовых прав граждан на оплату труда, в целях устранения которых внесено 354 представления об устранении нарушений законодательства в сфере оплаты труда, принесено 449 протестов.

В интересах работников направлено в суд 2264 иска (заявления) на общую сумму более 59,5 млн рублей, объявлено 37 предостережений.

В целом принятые меры прокурорского реагирования позволили за январь-май 2017 года погасить задолженность по заработной плате в Приморье на общую сумму свыше 171 млн рублей. В полном объеме погашена задолженность по заработной плате перед работниками ЗАО «ТМК».

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