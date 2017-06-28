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07:59 (мск), источник: ДЕЙТА

Корейцы хотят построить рыбопромышленный комплекс в Приморье

В Хабаровске стартовал «День корейского инвестора», в рамках которого ведущие компании Республики Корея представили свои проекты, возможные к реализации на территории Дальнего Востока. В том числе, речь идет о проекте по созданию рыбопромышленного комплекса на территории Приморского края. Об этом ИА «Дейта» сообщили в министерстве по развитию Дальнего Востока России.

Источник: ДЕЙТА

Вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, открывая встречу, подчеркнул, что интерес к Дальнему Востоку со стороны иностранных инвесторов растет.

«Сегодня на территории Дальнего Востока заявлено более 600 проектов. Каждому из них мы совместно с министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока стараемся помочь», — сказал Юрий Трутнев.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, принимающий участие во встрече отметил, что День корейского инвестора — возможность решить конкретные вопросы и приступить к практической реализации намеченных проектов.

«Иностранные инвесторы вновь открывают для себя Дальний Восток, открывают новые механизмы и инструменты, которые на Дальнем Востоке заработали. Мы видим очень хороший настрой нового руководства Республики Корея, инвестиционного сообщества Республики Корея», — сообщил Александр Галушка.

Первыми свой проект представили сразу несколько крупных компаний — «Корея Трейдинг энд Индастриз», «Кориан Сифудс», «Юнико Лоджистикс» и администрация порта г. Пусан.

Это совместный проект по созданию рыбопромышленного комплекса на территории Приморского края, который будет включать в себя рыбный порт, логистический центр, а также заводы по производству мяса краба, филе рыбы и рыбной муки. Полученную продукцию планируется поставлять через Пусан в страны АТР, а по Транссибу — в Европу.

«В течение 20 лет я мечтаю о создании рыбопромышленного комплекса. Сегодня у меня появилась возможность реализовать свою мечту в России», — сказал президент «Корея Трейдинг энд Индастриз» Су Иль Тай.

Проект предполагается реализовывать в пять этапов до 2022 года. Общая стоимость проекта — 133 млн долларов. Планируемое количество рабочих мест — 2360.

«Мы заинтересованы в вашем проекте и признательны, что вы приняли решение работать на Дальнем Востоке. Нам необходимо, чтобы на территории Дальнего Востока появлялись новые технологичные современные проекты», — подчеркнул Юрий Трутнев.

В ходе встречи корейским инвесторам рассказали о том, что в этом году на Дальнем Востоке начнутся публичные торги по морским участкам под аквакультуру. Первые торги планируется провести в сентябре этого года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«У нас пока распределено менее 2% участков, так что потенциал отрасли на Дальнем Востоке очень большой», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Поддержкой проекта создания рыбопромышленного комплекса на территории Приморского края с российской стороны займется Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Напомним, «День корейского инвестора» — третья встреча с иностранными инвесторами, изъявившими желание работать на Дальнем Востоке. Ранее подобные встречи проходили с представителями бизнес-сообщества КНР.

Улугбек Тимуридов.

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