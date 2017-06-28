В Кызылорде рушится мост за 180 млн тенге

Наземный переход по улице Казыбек би построили в 2015 году. И хотя прошло всего 2 года с момента ввода в эксплуатацию он уже начал разрушаться.

Бетонное покрытие пешеходной части постепенно превращается в пыль, обнажая железную арматуру.

Кроме арматуры плит перекрытия, обнажается и металлическая основа моста.

По информации городского отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строили эти объекты ТОО «СК Энергия».

Фото: Махмуд Байходжаев