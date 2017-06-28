В Кызылорде рушится мост за 180 млн тенге
В 2015 году в Кызылорде были построены два надземных пешеходных перехода, призванных обеспечить безопасность горожан. Не прошло и двух лет, как мосты начали рушиться, пишет NUR.KZ.
В 2015 году в Кызылорде были построены два надземных пешеходных перехода, призванных обеспечить безопасность горожан. Не прошло и двух лет, как мосты начали рушиться, пишет NUR.KZ.
Наземный переход по улице Казыбек би построили в 2015 году. И хотя прошло всего 2 года с момента ввода в эксплуатацию он уже начал разрушаться.
Бетонное покрытие пешеходной части постепенно превращается в пыль, обнажая железную арматуру.
Кроме арматуры плит перекрытия, обнажается и металлическая основа моста.
По информации городского отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строили эти объекты ТОО «СК Энергия».
Фото: Махмуд Байходжаев