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07:30 (мск), источник: Nur.kz

В Кызылорде рушится мост за 180 млн тенге

В 2015 году в Кызылорде были построены два надземных пешеходных перехода, призванных обеспечить безопасность горожан. Не прошло и двух лет, как мосты начали рушиться, пишет NUR.KZ.

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фотографий

Наземный переход по улице Казыбек би построили в 2015 году. И хотя прошло всего 2 года с момента ввода в эксплуатацию он уже начал разрушаться.

Бетонное покрытие пешеходной части постепенно превращается в пыль, обнажая железную арматуру.

Кроме арматуры плит перекрытия, обнажается и металлическая основа моста.

По информации городского отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строили эти объекты ТОО «СК Энергия».

Фото: Махмуд Байходжаев

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