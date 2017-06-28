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08:28 (мск), источник: Publika.md

Банкноты номиналом в один лей могут заменить на монеты номиналом в один и два лея

Банкноты номиналом в один лей могут заменить на монеты номиналом в один и два лея.

Источник: Publika.md

Национальный банк организовал накануне публичные дебаты по этому вопросу.

По данным НБМ, купюру номиналом в один лей используют чаще остальных, из-за чего она быстро изнашивается. А на выпуск новых купюр необходимы дополнительные средства.

Нацбанк уже оповестил правительство о решение ввести новые монеты. Они, скорее всего, поступят в оборот в следующем году. Авторы инициативы утверждают, что новые деньги будут долговечнее старых купюр. Нацбанк уже объявил конкурс на лучший дизайн новых монет.

«Один или два из шести уже выбранных эскизов, возможно, появятся на монетах, которые Национальный банк пустит в оборот», — сказал вице-президент НБМ Ион Стурзу.

Граждане поддержали инициативу, главное, говорят они, чтобы её реализация обошлась недорого.

«Когда речь идёт о каких-либо реформах, вероятны и растраты».

«Сейчас, когда произошла девальвация лея, можно и монеты выпустить».

Граждане уже предлагают символы, которые можно выгравировать на новых монетах.

«Орла, флаг, герб, можно исторический музей».

Согласно подсчётам Нацбанка, если монеты пустят в оборот, это позволит сэкономить госбюджету в ближайшие 20 лет 300 миллионов леев. Нынешние купюры номиналом в один лей планируют полностью изъять из оборота в течение шести лет.

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